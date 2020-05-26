Про книгу луцької фотографки написали в The New York Times





Про це йдеться на сторінках американського видання The New York Times, передає



Книга фотографині і засновниці Центру візуальної освіти Ірини Єрошко мала назву "Good Morning, Russia invaded Ukraine".



Опубліковано деякі з мільйонів повідомлень, які українці написали друзям, родині та близьким, коли Росія вторглася рано вранці 24 лютого. Ці повідомлення є знімком доленосного дня для України та Європи – у них відображено страх, любов і підтримку.



"Мене надихають гумор, чесність, хоробрість і повідомлення "Як справи" і "Я люблю тебе", які були надіслані того дня", – сказала Ірина Єрошко.



За її словами, смс-повідомлення зв’язали Україну "як нитки".



Вона пояснює, що того ранку відвідувала своїх батьків у Луцьку. а коли прокинулась і почула вибухи, одразу зрозуміла, що це означає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У книзі йдеться про листування українців у день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого.Про це йдеться на сторінках американського видання The New York Times, передає "Еспресо.Захід" Книга фотографині і засновниці Центру візуальної освітимала назву "Good Morning, Russia invaded Ukraine".Опубліковано деякі з мільйонів повідомлень, які українці написали друзям, родині та близьким, коли Росія вторглася рано вранці 24 лютого. Ці повідомлення є знімком доленосного дня для України та Європи – у них відображено страх, любов і підтримку."Мене надихають гумор, чесність, хоробрість і повідомлення "Як справи" і "Я люблю тебе", які були надіслані того дня", – сказала Ірина Єрошко.За її словами, смс-повідомлення зв’язали Україну "як нитки".Вона пояснює, що того ранку відвідувала своїх батьків у Луцьку. а коли прокинулась і почула вибухи, одразу зрозуміла, що це означає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію