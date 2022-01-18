Сьогодні, 28 лютого, у місті на Волині не буде води: де саме
Сьогодні, 01:01
28 лютого з 9-ї до 13 години буде припинено водопостачання по вулиці Драгоманова (частково) та Грінченка у Володимирі у зв’язку з заміною вузла обліку водопостачання у спорткомлексі «Олімп».
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє КП «Володимирводоканал», пише БУГ.
«Рекомендуємо зробити запаси води для вживання та інших потреб», – йдеться в повідомленні.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє КП «Володимирводоканал», пише БУГ.
«Рекомендуємо зробити запаси води для вживання та інших потреб», – йдеться в повідомленні.
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