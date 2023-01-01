Добрі новини від ВолиньPost за 27 лютого

У постійній рубриці нагадуємо лише про добрі новини! Сьогодні, наприклад, розповідали про хобі коваля-військового, втрати рашистів та нову послугу на порталі «Дія».Про ці та інші добрі новини за– у традиційній добірці:- учасник Революції Гідності, колишній боєць батальйону Нацгвардії імені Сергія Кульчицького. Під час військової служби у Попасній чоловік від побратимів-військових отримав у подарунок сокиру. Це й стало поштовхом освоїти ковальську справу.Майстер каже: перша власноруч виготовлена сокира 2017 року стала своєрідною реабілітацією. За майже шість років коваль створив уже понад 800 виробів.За минулу добу Збройні сили України знищили ще 560 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.23 орієнтовно склали:особового складу - близько 148690 (+560) осіб;танків - 3385 (+4);бойових броньованих машин - 6621 (+6);артилерійських систем - 2380 (+0);РСЗВ - 475 (+0);засобів ППО - 247 (+0);літаків - 300 (+1);гелікоптерів - 288 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2048 (+11);крилатих ракет - 873 (+0);кораблів/катерів - 18 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 5248 (+6);спеціальної техніки - 230 (+0).На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про шлюб. Потрібно визначити місце, час, формат та заплатити держмито."10 хвилин онлайн замість походів до ДРАЦСу, заповнення паперових заяв, перевірки в держреєстратора, витрати часу в банку та інших зовсім не романтичних речей", - написав міністр цифрової трансформаціїу телеграмі.Аспірантка другого курсу навчання за ОНП «Міжнародні відносини і стратегічні комунікації України та ЄС» (спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії)упродовж чотирьох років працюватиме у Постійному представництві при ООН на посаді аташе. Вона набуватиме досвіду та компетентностей разом із дев’ятьма українськими дипломатами.Рада ЄС вирішила продовжити ще на один рік обмежувальні заходи, пов'язані з внутрішніми репресіями в Білорусі та підтримкою режимом війни проти України. Рішення було ухвалене за результатами щорічного огляду та з огляду на збереження серйозності внутрішньої ситуації в країні і триваючу участь Білорусі в російській агресії проти України.Заходи діятимуть до 28 лютого 2024 року.