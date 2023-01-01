За минулу добу українські військові знищили ще 560 російських окупантів і один літак
Сьогодні, 09:30
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 560 російських окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 148690 (+560) осіб ліквідовано;
танків - 3385 (+4);
бойових броньованих машин - 6621 (+6);
артилерійських систем - 2380 (+0);
РСЗВ - 475 (+0);
засоби ППО - 247 (+0);
літаків - 300 (+1);
гелікоптерів - 288 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2048 (+11);
крилаті ракети - 873 (+0);
кораблі / катери - 18 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 5248 (+6);
спеціальна техніка - 230 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 148690 (+560) осіб ліквідовано;
танків - 3385 (+4);
бойових броньованих машин - 6621 (+6);
артилерійських систем - 2380 (+0);
РСЗВ - 475 (+0);
засоби ППО - 247 (+0);
літаків - 300 (+1);
гелікоптерів - 288 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2048 (+11);
крилаті ракети - 873 (+0);
кораблі / катери - 18 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 5248 (+6);
спеціальна техніка - 230 (+0).
Дані уточнюються.
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