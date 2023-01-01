За минулу добу українські військові знищили ще 560 російських окупантів і один літак

За минулу добу українські військові знищили ще 560 російських окупантів і один літак
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 560 російських окупантів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 148690 (+560) осіб ліквідовано;

танків - 3385 (+4);

бойових броньованих машин - 6621 (+6);

артилерійських систем - 2380 (+0);

РСЗВ - 475 (+0);

засоби ППО - 247 (+0);

літаків - 300 (+1);

гелікоптерів - 288 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2048 (+11);

крилаті ракети - 873 (+0);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5248 (+6);

спеціальна техніка - 230 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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