За минулу добу українські військові знищили ще 560 російських окупантів і один літак





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.23 орієнтовно склали:



особового складу - близько 148690 (+560) осіб ліквідовано;



танків - 3385 (+4);



бойових броньованих машин - 6621 (+6);



артилерійських систем - 2380 (+0);



РСЗВ - 475 (+0);



засоби ППО - 247 (+0);



літаків - 300 (+1);



гелікоптерів - 288 (+0);



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2048 (+11);



крилаті ракети - 873 (+0);



кораблі / катери - 18 (+0);



автомобільної техніки та автоцистерн - 5248 (+6);



спеціальна техніка - 230 (+0).



Дані уточнюються.

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