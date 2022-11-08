Українські захисники знищили вночі 11 «шахедів», 9 – навколо Києва





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



"Вночі, з 23.00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу "Shahed". Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники", - йдеться в повідомленні.



Ворог атакував двома хвилями, максимально розтягнутими за часом.



«В повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛа. За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси «Shahed». Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету - виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 з половиною годин. За попередніми даними обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури. Дякуємо силам нашої протиповітряної оборони! Вірте в ЗСУ!», - Сергій Попко, начальник КМВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ збили цієї ночі 11 "шахедів", загалом ворог застосував 14 безпілотників.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ."Вночі, з 23.00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу "Shahed". Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники", - йдеться в повідомленні.Ворог атакував двома хвилями, максимально розтягнутими за часом.«В повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛа. За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси «Shahed». Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету - виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 з половиною годин. За попередніми даними обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури. Дякуємо силам нашої протиповітряної оборони! Вірте в ЗСУ!», - повідомив , начальник КМВА.

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