Росія вночі вдарила безпілотниками по Хмельницькому: загинув рятувальник, ще четверо людей поранені

Росія вночі вдарила безпілотниками по Хмельницькому: загинув рятувальник, ще четверо людей поранені
Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА.

Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Семчишин.

"Наразі, відомо про 1 загиблого та 4 поранених. Пошкоджено низку будівель. Триває гасіння пожеж. Загиблий - герой-рятівник ДСНС. Загинув під час виконання службового обов’язку. Вічна Пам’ять і Слава Героєві!" - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА Сергій Гамалій зазначив, що окупанти завдали трьох ударів по Хмельницькому.

Нагадаємо, що попередньої атаки Хмельницька область зазнала 18 лютого. Пошкоджень зазнали і навчальні заклади.

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Теги: Росія, Україна, війна, Хмельницький
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