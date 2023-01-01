Росія вночі вдарила безпілотниками по Хмельницькому: загинув рятувальник, ще четверо людей поранені
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Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА.
Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Семчишин.
"Наразі, відомо про 1 загиблого та 4 поранених. Пошкоджено низку будівель. Триває гасіння пожеж. Загиблий - герой-рятівник ДСНС. Загинув під час виконання службового обов’язку. Вічна Пам’ять і Слава Героєві!" - йдеться в повідомленні.
Голова ОВА Сергій Гамалій зазначив, що окупанти завдали трьох ударів по Хмельницькому.
Нагадаємо, що попередньої атаки Хмельницька область зазнала 18 лютого. Пошкоджень зазнали і навчальні заклади.
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Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Семчишин.
"Наразі, відомо про 1 загиблого та 4 поранених. Пошкоджено низку будівель. Триває гасіння пожеж. Загиблий - герой-рятівник ДСНС. Загинув під час виконання службового обов’язку. Вічна Пам’ять і Слава Героєві!" - йдеться в повідомленні.
Голова ОВА Сергій Гамалій зазначив, що окупанти завдали трьох ударів по Хмельницькому.
Нагадаємо, що попередньої атаки Хмельницька область зазнала 18 лютого. Пошкоджень зазнали і навчальні заклади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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