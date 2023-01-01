Росія вночі вдарила безпілотниками по Хмельницькому: загинув рятувальник, ще четверо людей поранені





Про це Олександр Семчишин.



"Наразі, відомо про 1 загиблого та 4 поранених. Пошкоджено низку будівель. Триває гасіння пожеж. Загиблий - герой-рятівник ДСНС. Загинув під час виконання службового обов’язку. Вічна Пам’ять і Слава Героєві!" - йдеться в повідомленні.



Голова ОВА Сергій Гамалій зазначив, що окупанти завдали трьох ударів по Хмельницькому.



Нагадаємо, що попередньої атаки Хмельницька область зазнала 18 лютого. Пошкоджень зазнали і навчальні заклади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА.Про це повідомив мер Хмельницького"Наразі, відомо про 1 загиблого та 4 поранених. Пошкоджено низку будівель. Триває гасіння пожеж. Загиблий - герой-рятівник ДСНС. Загинув під час виконання службового обов’язку. Вічна Пам’ять і Слава Героєві!" - йдеться в повідомленні.Голова ОВАзазначив, що окупанти завдали трьох ударів по Хмельницькому.Нагадаємо, що попередньої атаки Хмельницька область зазнала 18 лютого. Пошкоджень зазнали і навчальні заклади.

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