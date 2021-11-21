Колишній військовий з Волині робить подарункові сокири для побратимів. ФОТО. ВІДЕО

Павло Скшетуський - учасник Революції Гідності, колишній боєць батальйону Нацгвардії імені Сергія Кульчицького. Під час військової служби у Попасній чоловік від побратимів-військових отримав у подарунок сокиру.



Це й стало поштовхом освоїти ковальську справу, - пише



Майстер каже: перша власноруч виготовлена сокира 2017 року стала своєрідною реабілітацією. За майже шість років коваль створив уже понад 800 виробів.



Працює коваль у майстерні у селі Несвіч. Перші сокири, розповідає, отримали схвальні відгуки у соцмережах. У створенні чохлів та рукояток для сокир Павлу Скшетуському допомагають знайомі та інші колишні військові.



Зі слів майстра, 50% зроблених сокир замовляють військові.



«Війна війною, а у хлопців день народження, і вони один одному їх дарують», - говорить Павло Скшетуський.



Окрім сокир, майстер виготовляє ножі та мечі. За його словами, ретельно підбирає метал, тому завжди дає гарантії своїм виробам. На своїх сокирах створює малюнки. Часто ідеї використовує власні, або дослухається до замовників. Каже: військові часто просять зобразити шеврон підрозділу, тризуб, надписи «смерть моск**м».



Зараз майстер працює над мечем «Катана» для військового побратима. У планах, після війни, побудувати власну майстерню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! - учасник Революції Гідності, колишній боєць батальйону Нацгвардії іменіПід час військової служби у Попасній чоловік від побратимів-військових отримав у подарунок сокиру.Це й стало поштовхом освоїти ковальську справу, - пише Суспільне Майстер каже: перша власноруч виготовлена сокира 2017 року стала своєрідною реабілітацією. За майже шість років коваль створив уже понад 800 виробів.Працює коваль у майстерні у селі Несвіч. Перші сокири, розповідає, отримали схвальні відгуки у соцмережах. У створенні чохлів та рукояток для сокир Павлу Скшетуському допомагають знайомі та інші колишні військові.Зі слів майстра, 50% зроблених сокир замовляють військові.«Війна війною, а у хлопців день народження, і вони один одному їх дарують», - говорить Павло Скшетуський.Окрім сокир, майстер виготовляє ножі та мечі. За його словами, ретельно підбирає метал, тому завжди дає гарантії своїм виробам. На своїх сокирах створює малюнки. Часто ідеї використовує власні, або дослухається до замовників. Каже: військові часто просять зобразити шеврон підрозділу, тризуб, надписи «смерть моск**м».Зараз майстер працює над мечем «Катана» для військового побратима. У планах, після війни, побудувати власну майстерню.

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