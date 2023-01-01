Енергетики повідомили, чи вимикатимуть на Волині світло 27 лютого
Сьогодні, 05:00
У понеділок, 27 лютого, на Волині НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електроенергії.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці ПрАТ «Волиньобленерго».
Зазначають, що графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України, аби не допустити аварій на обладнанні.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці ПрАТ «Волиньобленерго».
Зазначають, що графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України, аби не допустити аварій на обладнанні.
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