Енергетики повідомили, чи вимикатимуть на Волині світло 27 лютого





Про це повідомили на фейсбук-сторінці ПрАТ «Волиньобленерго».



Зазначають, що графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України, аби не допустити аварій на обладнанні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 27 лютого, на Волині НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електроенергії.Про це повідомили на фейсбук-сторінці ПрАТ «Волиньобленерго».Зазначають, що графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України, аби не допустити аварій на обладнанні.

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