Енергетики повідомили, чи вимикатимуть на Волині світло 27 лютого

Енергетики повідомили, чи вимикатимуть на Волині світло 27 лютого
У понеділок, 27 лютого, на Волині НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електроенергії.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці ПрАТ «Волиньобленерго».

Зазначають, що графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України, аби не допустити аварій на обладнанні.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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