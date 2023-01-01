Над Чернігівщиною збили три «Шахеди» – ОК «Північ»
Сьогодні, 02:00
Сили протиповітряної оборони збили над Чернігівською областю три безпілотники-камікадзе типу "Шахед".
Про це інформує оперативне командування "Північ" у Telegram.
Близько 12-ї ночі ОК "Північ" повідомило, що на Чернігівщині вже є "мінус" "Шахед".
Згодом оперативне командування повідомило про збиття ще двох безпілотників.
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Про це інформує оперативне командування "Північ" у Telegram.
Близько 12-ї ночі ОК "Північ" повідомило, що на Чернігівщині вже є "мінус" "Шахед".
Згодом оперативне командування повідомило про збиття ще двох безпілотників.
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