Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил Москальова

Володимир Зеленський звільнив Командувача об’єднаних сил Едуарда Москальова.



Відповідний указ



Москальов став командувачем ООС 15 березня. На сайті Офісу Президента 26 лютого з'явився указ Зеленського про звільнення Москальова.



Наразі немає інформації щодо причин звільнення генерал-майора чи можливого його переведення на іншу посаду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзвільнив Командувача об’єднаних силВідповідний указ оприлюднили 26 лютого.Москальов став командувачем ООС 15 березня. На сайті Офісу Президента 26 лютого з'явився указ Зеленського про звільнення Москальова.Наразі немає інформації щодо причин звільнення генерал-майора чи можливого його переведення на іншу посаду.

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