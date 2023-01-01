Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил Москальова
Сьогодні, 03:36
Президент Володимир Зеленський звільнив Командувача об’єднаних сил Едуарда Москальова.
Відповідний указ оприлюднили 26 лютого.
Москальов став командувачем ООС 15 березня. На сайті Офісу Президента 26 лютого з'явився указ Зеленського про звільнення Москальова.
Наразі немає інформації щодо причин звільнення генерал-майора чи можливого його переведення на іншу посаду.
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Відповідний указ оприлюднили 26 лютого.
Москальов став командувачем ООС 15 березня. На сайті Офісу Президента 26 лютого з'явився указ Зеленського про звільнення Москальова.
Наразі немає інформації щодо причин звільнення генерал-майора чи можливого його переведення на іншу посаду.
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