Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил Москальова

Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил Москальова
Президент Володимир Зеленський звільнив Командувача об’єднаних сил Едуарда Москальова.

Відповідний указ оприлюднили 26 лютого.

Москальов став командувачем ООС 15 березня. На сайті Офісу Президента 26 лютого з'явився указ Зеленського про звільнення Москальова.

Наразі немає інформації щодо причин звільнення генерал-майора чи можливого його переведення на іншу посаду.


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Теги: Москальов
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