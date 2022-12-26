Стало відомо, який саме літак РФ став ціллю атаки на аеродром у Білорусі





Про це повідомляє «Беларускі Гаюн» у Telegram.



У моніторинговій групі зазначають, що через вибухи російський А-50 «міг отримати деякі пошкодження».



«Йдеться про пошкодження борту шляхом скидання з висоти невстановленого предмета», - повідомляють у «Гаюні».



Також, за даними групи, сьогодні, 26 лютого, о 17:33 на аеродром «Мачулищі» з країни-агресора прилетів військово-транспортний літак Іл-76 з реєстраційним номером RF-86843.



Водночас, згідно з даними білоруської опозиційної організації BYPOL, сьогодні на аеродромі «Мачулищі» підірвали російський А-50. В результаті двох вибухів було пошкоджено передню та задню частини літака, зокрема, постраждали авіоніка та радіолокаційна антена.



«Пошкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить», - додали в організації.



Варто зазначити, що окупанти регулярно проводять польоти А-50 в повітряному просторі Білорусі у супроводі МіГ-31К, які можуть нести ракети «Кинджал». Така комбінація дозволяє виявляти українські системи ППО, оскільки їх радари в цей час слідкують за польотом російських ракетоносіїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Причиною сьогоднішніх вибухів на білоруському аеродромі «Мачулищі» могла бути спроба знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.Про це повідомляє «Беларускі Гаюн» у Telegram.У моніторинговій групі зазначають, що через вибухи російський А-50 «міг отримати деякі пошкодження».«Йдеться про пошкодження борту шляхом скидання з висоти невстановленого предмета», - повідомляють у «Гаюні».Також, за даними групи, сьогодні, 26 лютого, о 17:33 на аеродром «Мачулищі» з країни-агресора прилетів військово-транспортний літак Іл-76 з реєстраційним номером RF-86843.Водночас, згідно з даними білоруської опозиційної організації BYPOL, сьогодні на аеродромі «Мачулищі» підірвали російський А-50. В результаті двох вибухів було пошкоджено передню та задню частини літака, зокрема, постраждали авіоніка та радіолокаційна антена.«Пошкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить», - додали в організації.Варто зазначити, що окупанти регулярно проводять польоти А-50 в повітряному просторі Білорусі у супроводі МіГ-31К, які можуть нести ракети «Кинджал». Така комбінація дозволяє виявляти українські системи ППО, оскільки їх радари в цей час слідкують за польотом російських ракетоносіїв.

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