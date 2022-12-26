Стало відомо, який саме літак РФ став ціллю атаки на аеродром у Білорусі

Стало відомо, який саме літак РФ став ціллю атаки на аеродром у Білорусі
Причиною сьогоднішніх вибухів на білоруському аеродромі «Мачулищі» могла бути спроба знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Про це повідомляє «Беларускі Гаюн» у Telegram.

У моніторинговій групі зазначають, що через вибухи російський А-50 «міг отримати деякі пошкодження».

«Йдеться про пошкодження борту шляхом скидання з висоти невстановленого предмета», - повідомляють у «Гаюні».

Також, за даними групи, сьогодні, 26 лютого, о 17:33 на аеродром «Мачулищі» з країни-агресора прилетів військово-транспортний літак Іл-76 з реєстраційним номером RF-86843.

Водночас, згідно з даними білоруської опозиційної організації BYPOL, сьогодні на аеродромі «Мачулищі» підірвали російський А-50. В результаті двох вибухів було пошкоджено передню та задню частини літака, зокрема, постраждали авіоніка та радіолокаційна антена.

«Пошкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить», - додали в організації.

Варто зазначити, що окупанти регулярно проводять польоти А-50 в повітряному просторі Білорусі у супроводі МіГ-31К, які можуть нести ракети «Кинджал». Така комбінація дозволяє виявляти українські системи ППО, оскільки їх радари в цей час слідкують за польотом російських ракетоносіїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: літак РФ, Мачулищі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відомо, який саме літак РФ став ціллю атаки на аеродром у Білорусі
Сьогодні, 00:55
27 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 26 лютого
26 лютий, 23:22
До квітня українцям оголосять про підвищення тарифів на «комуналку», – заступник глави Офісу Президента
26 лютий, 22:22
Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі $400 млн
26 лютий, 21:22
Схожі новини
У Білорусі загорівся винищувач РФ, що носить «Кинджали» У Білорусі загорівся винищувач РФ, що носить «Кинджали»
26 грудень, 2022, 00:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відомо, який саме літак РФ став ціллю атаки на аеродром у Білорусі
Сьогодні, 00:55
 0
27 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 26 лютого
26 лютий, 23:22
 0
До квітня українцям оголосять про підвищення тарифів на «комуналку», – заступник глави Офісу Президента
26 лютий, 22:22
 0
Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі $400 млн
26 лютий, 21:22
 0
Медіа
відео
1/8