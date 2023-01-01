Добрі новини від ВолиньPost за 26 лютого
26 лютий, 23:22
Росія навіть через рік війни не відмовляється від своїх загарбницьких цілей, і далі масовано обстрілює українські міста. Триста шістдесят восьма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ми боремось. За кожен шматок землі. Віримо у наших хлопців та дівчат, які надзусиллями тримають кордони країни, і радіємо кожній добрій звістці з фронту.
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 26 лютого.
У ГУР назвали одну зі стратегічних цілей українського контрнаступу
Українська армія навесні буде готова перейти до контрнаступу, а однією зі стратегічних цілей буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні".
Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
За словами Скібіцького, навесні Україна буде готова до контрнаступу. При цьому він зазначив, що конкретний час наступу залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.
Скібіцький не виключає, що Україна завдаватиме ударів по збройових складах на території РФ, зокрема у Бєлгородській області. "Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", – сказав він.
ЗСУ ліквідували ще понад 650 окупантів та десятки техніки
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 148130 (+660) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3381 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 6615 (+6) од,
артилерійських систем – 2380 (+7) од,
РСЗВ – 475 (+0) од,
засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
літаків – 299 (+0) од,
гелікоптері – 288 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
«Хочу очистити країну від окупанта та повернутись до своєї громади»: історія поліцейського з Волині, який приєднався до «Люті»
Богдану Остапчуку - 29. Близько трьох років він несе службу поліцейським офіцером Вишнівської громади, що у Ковельському районі на Волині. З поліцією пов’язав своє життя одразу після закінчення школи: вступив до спеціалізованого університету, далі – був дільничним, а в 2020 році пройшов відбір та став поліцейським офіцером громади.
Тепер поліцейський готується перетворювати свою лють на зброю та нищити окупантів у складі штурмової бригади Національної поліції «Лють».
У Бахмуті знищили штурмову групу окупантів
Бійці Державної прикордонної служби ліквідували штурмову групу росіян у Бахмуті. Зазначається, що упродовж доби окупанти обстрілювали з артилерії й танків опорні пункти ДПСУ. Прикордонники, за підтримки аеророзвідки, завдавали удару по противнику з кулеметів, гранатометів та мінометів.
В результаті одну зі штурмових груп бійці Держприкордонслужби знищили у ближньому бою. Уточнюється, що під час бою ліквідовані 9 російських вояк, ще 5 поранені.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 26 лютого.
У ГУР назвали одну зі стратегічних цілей українського контрнаступу
Українська армія навесні буде готова перейти до контрнаступу, а однією зі стратегічних цілей буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні".
Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
За словами Скібіцького, навесні Україна буде готова до контрнаступу. При цьому він зазначив, що конкретний час наступу залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.
Скібіцький не виключає, що Україна завдаватиме ударів по збройових складах на території РФ, зокрема у Бєлгородській області. "Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", – сказав він.
ЗСУ ліквідували ще понад 650 окупантів та десятки техніки
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 148130 (+660) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3381 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 6615 (+6) од,
артилерійських систем – 2380 (+7) од,
РСЗВ – 475 (+0) од,
засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
літаків – 299 (+0) од,
гелікоптері – 288 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
«Хочу очистити країну від окупанта та повернутись до своєї громади»: історія поліцейського з Волині, який приєднався до «Люті»
Богдану Остапчуку - 29. Близько трьох років він несе службу поліцейським офіцером Вишнівської громади, що у Ковельському районі на Волині. З поліцією пов’язав своє життя одразу після закінчення школи: вступив до спеціалізованого університету, далі – був дільничним, а в 2020 році пройшов відбір та став поліцейським офіцером громади.
Тепер поліцейський готується перетворювати свою лють на зброю та нищити окупантів у складі штурмової бригади Національної поліції «Лють».
У Бахмуті знищили штурмову групу окупантів
Бійці Державної прикордонної служби ліквідували штурмову групу росіян у Бахмуті. Зазначається, що упродовж доби окупанти обстрілювали з артилерії й танків опорні пункти ДПСУ. Прикордонники, за підтримки аеророзвідки, завдавали удару по противнику з кулеметів, гранатометів та мінометів.
В результаті одну зі штурмових груп бійці Держприкордонслужби знищили у ближньому бою. Уточнюється, що під час бою ліквідовані 9 російських вояк, ще 5 поранені.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
27 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 26 лютого
26 лютий, 23:22
До квітня українцям оголосять про підвищення тарифів на «комуналку», – заступник глави Офісу Президента
26 лютий, 22:22
Медіа