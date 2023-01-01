Добрі новини від ВолиньPost за 26 лютого

Українська армія навесні буде готова перейти до контрнаступу, а однією зі стратегічних цілей буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні".Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони УкраїниЗа словами Скібіцького, навесні Україна буде готова до контрнаступу. При цьому він зазначив, що конкретний час наступу залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.Скібіцький не виключає, що Україна завдаватиме ударів по збройових складах на території РФ, зокрема у Бєлгородській області. "Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", – сказав він.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 148130 (+660) осіб ліквідовано,танків ‒ 3381 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 6615 (+6) од,артилерійських систем – 2380 (+7) од,РСЗВ – 475 (+0) од,засоби ППО ‒ 247 (+0) од,літаків – 299 (+0) од,гелікоптері – 288 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2),крилаті ракети ‒ 873 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од,спеціальна техніка ‒ 230 (+0).- 29. Близько трьох років він несе службу поліцейським офіцером Вишнівської громади, що у Ковельському районі на Волині. З поліцією пов’язав своє життя одразу після закінчення школи: вступив до спеціалізованого університету, далі – був дільничним, а в 2020 році пройшов відбір та став поліцейським офіцером громади.Тепер поліцейський готується перетворювати свою лють на зброю та нищити окупантів у складі штурмової бригади Національної поліції «Лють».Бійці Державної прикордонної служби ліквідували штурмову групу росіян у Бахмуті. Зазначається, що упродовж доби окупанти обстрілювали з артилерії й танків опорні пункти ДПСУ. Прикордонники, за підтримки аеророзвідки, завдавали удару по противнику з кулеметів, гранатометів та мінометів.В результаті одну зі штурмових груп бійці Держприкордонслужби знищили у ближньому бою. Уточнюється, що під час бою ліквідовані 9 російських вояк, ще 5 поранені.