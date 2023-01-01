Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі $400 млн

Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі $400 млн
У рамках візиту міністра закордонних справ Саудівської Аравії Принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда в Україну в Офісі президента були підписані два документа, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гуманітарної допомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак//

«Україна отримає реальну допомогу від Саудівської Аравії, яка вважається найбільшою економікою Близького Сходу. Зокрема, мова про Спільну програму співробітництва з Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана та Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку», – повідомив Єрмак.

Нагадаємо, Україну вперше за 30 років відвідав міністр закордонних справ Саудівської Аравії Принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд. Вітаючи представника уряду Саудівської Аравії в Києві, глава Української держави відзначив, що це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.




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Теги: Саудівська Аравія, допомога, Україна
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