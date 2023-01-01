Данілов пояснив, чому українців не попередили про повномасштабну війну

Олексій Данілов відповів на закиди журналістів щодо того, що він мовчав про плани Росії піти в повномасштабну атаку на Україну наприкінці лютого 2022 року.



Під час марафону він заявив, що в української влади було кілька дат початку повномасштабної війни, пише



"Було декілька сценаріїв щодо початку війни. Дат було багато. Було на 22-ге, ми вже мали карту псковських десантників", - каже Данілов.



А загалом від західних партнерів було багато таких дат-попереджень: це нібито мало відбутися у листопаді, потім - в грудні, потім називали 15 січня. Цих дат було багато.



"Крайня, коли ми зрозуміли, що це було на 22-ге, це коли ми вже мали після вторгнення картину, карту псковських десантників, однієї з частин псковських десантників, яка безпосередньо мала заходити по тому маршруту, який був на цій мапі", - пояснює секретар РНБО.



Він нагадав, що й справді прямого попередження про плани Росії розпочати повномасштабне попередження з дня на день не було, але 23 лютого Україна запровадила надзвичайний стан.



Також Данілов наголосив, що 24 лютого 2022 - не початок війни, вона почалася тоді, коли Путін вдерся на український Кримський півострів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар РНБОвідповів на закиди журналістів щодо того, що він мовчав про плани Росії піти в повномасштабну атаку на Україну наприкінці лютого 2022 року.Під час марафону він заявив, що в української влади було кілька дат початку повномасштабної війни, пише УНІАН . Але достеменно спрогнозувати, куди піде ворог, як він буде це робити, чи застосовуватиме бойову авіацію ніхто не міг."Було декілька сценаріїв щодо початку війни. Дат було багато. Було на 22-ге, ми вже мали карту псковських десантників", - каже Данілов.А загалом від західних партнерів було багато таких дат-попереджень: це нібито мало відбутися у листопаді, потім - в грудні, потім називали 15 січня. Цих дат було багато."Крайня, коли ми зрозуміли, що це було на 22-ге, це коли ми вже мали після вторгнення картину, карту псковських десантників, однієї з частин псковських десантників, яка безпосередньо мала заходити по тому маршруту, який був на цій мапі", - пояснює секретар РНБО.Він нагадав, що й справді прямого попередження про плани Росії розпочати повномасштабне попередження з дня на день не було, але 23 лютого Україна запровадила надзвичайний стан.Також Данілов наголосив, що 24 лютого 2022 - не початок війни, вона почалася тоді, коли Путін вдерся на український Кримський півострів.

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