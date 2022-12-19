Найбільше здорожчали овочі та фрукти: як змінились ціни на Волині від початку року





Про це повідомили в обласному управлінні статистики, пише



Овочі в січні здорожчали в середньому на 9%, фрукти – на 3,2%.



Також серед продуктів, на які зросла ціна – м'ясо птиці, молоко, хліб, риба та продукти з риби, макаронні вироби, сметана та безалкогольні напої.



Водночас в управлінні статистики зазначають, що в області подешевшали сало, рис, масло, цукор, яловичина та телятина, кисломолочна продукція, продукти переробки зернових і соняшникова олія.



Нагадаємо, що в останній місяць 2022-го на Волині фіксували здорожчання яєць, молока, сметани, масла та соняшникової олії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На споживчих ринках області від початку року ціни на продукти зросли на 0,7 %. Найбільше подорожчали фрукти та овочі.Про це повідомили в обласному управлінні статистики, пише Суспільне Овочі в січні здорожчали в середньому на 9%, фрукти – на 3,2%.Також серед продуктів, на які зросла ціна – м'ясо птиці, молоко, хліб, риба та продукти з риби, макаронні вироби, сметана та безалкогольні напої.Водночас в управлінні статистики зазначають, що в області подешевшали сало, рис, масло, цукор, яловичина та телятина, кисломолочна продукція, продукти переробки зернових і соняшникова олія.Нагадаємо, що в останній місяць 2022-го на Волині фіксували здорожчання яєць, молока, сметани, масла та соняшникової олії.

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