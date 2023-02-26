Шанси прорватися на Запоріжжі у ворога мізерні, – Сили оборони

Шанси прорватися на Запоріжжі у ворога мізерні, – Сили оборони
Шанси прорвати оборону на Запорізькому напрямку у ворога мізерні через підготовленість українських військ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, пише LB.ua.

"Шанси в них дуже мізерні, бо на тому напрямку досить серйозно підготовлені наші війська. Але не можна недооцінювати ворога, тому що ворог має досвід ведення бойових дій. Останнім часом з’явилася інформація про те, що ПВК "Вагнер" отримує все-таки боєприпаси, саме тому на цьому напрямку найближчим часом можливі якісь активні дії цих підрозділів", - сказав Дмитрашківський.

Він зазначив, що українські війська, які тримають оборону на цьому напрямку, досить добре підготовлені.

"Це і фортифікаційні споруди, і прикриття артилерією та іншими засобами для того, щоб стримати натиск ворога", - підкреслив речник.


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Теги: Росія, Україна, війна
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