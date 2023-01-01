У Бахмуті знищили штурмову групу окупантів

У Бахмуті знищили штурмову групу окупантів
Бійці Державної прикордонної служби ліквідували штурмову групу росіян у Бахмуті.

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

Зазначається, що упродовж доби окупанти обстрілювали з артилерії й танків опорні пункти ДПСУ. Прикордонники, за підтримки аеророзвідки, завдавали удару по противнику з кулеметів, гранатометів та мінометів.

В результаті одну зі штурмових груп бійці Держприкордонслужби знищили у ближньому бою. Уточнюється, що під час бою ліквідовані 9 російських вояк, ще 5 поранені.

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Теги: Росія, Україна, війна
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