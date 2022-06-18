У Білорусі сталися вибухи на аеродромі під Мінськом, пошкоджений літак, – ЗМІ





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Сьогодні вранці на військовому аеродромі "Мачулищі", розташованому за 12 км від столиці Білорусі, сталося 2 вибухи. В результаті було пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.



За інформацією білоруської організації, в районі вказаного аеродрому місцеві жителі спостерігають велику кількість військових та екіпажі ДАІ, які перевіряють усі автомобілі, що проїжджають.



Зауважимо, що саме з цього аеродрому часто відбувається запуск російських літаків МіГ, які дошкуляють українцям, адже потенційно можуть переносити ракети "Кинжал".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 26 лютого, на військовому аеродромі "Мачулищі", що знаходиться поблизу Мінська, сталося декілька вибухів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BYPOL.Сьогодні вранці на військовому аеродромі "Мачулищі", розташованому за 12 км від столиці Білорусі, сталося 2 вибухи. В результаті було пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.За інформацією білоруської організації, в районі вказаного аеродрому місцеві жителі спостерігають велику кількість військових та екіпажі ДАІ, які перевіряють усі автомобілі, що проїжджають.Зауважимо, що саме з цього аеродрому часто відбувається запуск російських літаків МіГ, які дошкуляють українцям, адже потенційно можуть переносити ракети "Кинжал".

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