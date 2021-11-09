У Польщі потрапили в ДТП 12 українців, п’ятеро госпіталізовані





Про це повідомляє RMF24, пише



За інформацією від поліції, аварія сталася близько 4 ранку у неділю на трасі A4 в районі села Заблотце Ярославського повіту, неподалік від прикордонного пункту пропуску Корчова. Медики служби "швидкої" у Перемишлі повідомляють на офіційній сторінці, що усі 12 пасажирів обох мікроавтобусів - громадяни України.



"За попередніми висновками, водій Renault Master врізався ззаду у Mercedes Sprinter, який їхав попереду, внаслідок чого Mercedes вдарився об обмежувальні бар’єри і перекинувся набік. П’ятьох пасажирок з обох транспортних засобів госпіталізували", - повідомила речниця поліції, додавши, що загрози для їхнього життя немає.



Поліція встановила, що обидва водії були тверезими, причини аварії продовжують з’ясовувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Підкарпатському воєводстві Польщі сталася ДТП за участі двох мікроавтобусів, в обох подорожували громадяни України.Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда" За інформацією від поліції, аварія сталася близько 4 ранку у неділю на трасі A4 в районі села Заблотце Ярославського повіту, неподалік від прикордонного пункту пропуску Корчова. Медики служби "швидкої" у Перемишлі повідомляють на офіційній сторінці, що усі 12 пасажирів обох мікроавтобусів - громадяни України."За попередніми висновками, водій Renault Master врізався ззаду у Mercedes Sprinter, який їхав попереду, внаслідок чого Mercedes вдарився об обмежувальні бар’єри і перекинувся набік. П’ятьох пасажирок з обох транспортних засобів госпіталізували", - повідомила речниця поліції, додавши, що загрози для їхнього життя немає.Поліція встановила, що обидва водії були тверезими, причини аварії продовжують з’ясовувати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію