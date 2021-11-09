У Польщі потрапили в ДТП 12 українців, п’ятеро госпіталізовані

У Польщі потрапили в ДТП 12 українців, п’ятеро госпіталізовані
У Підкарпатському воєводстві Польщі сталася ДТП за участі двох мікроавтобусів, в обох подорожували громадяни України.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

За інформацією від поліції, аварія сталася близько 4 ранку у неділю на трасі A4 в районі села Заблотце Ярославського повіту, неподалік від прикордонного пункту пропуску Корчова. Медики служби "швидкої" у Перемишлі повідомляють на офіційній сторінці, що усі 12 пасажирів обох мікроавтобусів - громадяни України.

"За попередніми висновками, водій Renault Master врізався ззаду у Mercedes Sprinter, який їхав попереду, внаслідок чого Mercedes вдарився об обмежувальні бар’єри і перекинувся набік. П’ятьох пасажирок з обох транспортних засобів госпіталізували", - повідомила речниця поліції, додавши, що загрози для їхнього життя немає.
У Польщі потрапили в ДТП 12 українців, п’ятеро госпіталізовані

Поліція встановила, що обидва водії були тверезими, причини аварії продовжують з’ясовувати.

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Теги: Польща, ДТП, українці
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