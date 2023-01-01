На Волині встановлюють особу жінки, яка загинула в ДТП у Володимирі

На Волині встановлюють особу жінки, яка загинула в ДТП у Володимирі
Володимирські правоохоронці встановлюють особу жінки, яка загинула в ДТП 24-го лютого біля супермакету «Наш край» у Володимирі.

Про це пише БУГ.

Аварія сталася близько 23:45 на вулиці Ковельській у Володимирі неподалік супермаркету «Наш край». В ДТП загинула жінка пенсійного віку. Проте, при ній не було жодних документів. Тому зараз поліцейські просять допомогти встановити її особу.

Як зазначають правоохоронці, вік загиблої 60-65 років, ріст 165-170 см., худорлявої тілобудови. Була одягнена: в курку чорного кольору, кофту бузкового кольору, сірі спортивні штани, сірі в’язані шкарпетки.

Усіх, хто впізнав жінку, або володіє якоюсь інформацією про те, хто це може бути, просять телефонувати за номерами: 063 466 10 66, 050 207 72 00 або 102.

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Теги: Поліція, Володимир, ДТП, особа
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