На Волині встановлюють особу жінки, яка загинула в ДТП у Володимирі





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Аварія сталася близько 23:45 на вулиці Ковельській у Володимирі неподалік супермаркету «Наш край». В ДТП загинула жінка пенсійного віку. Проте, при ній не було жодних документів. Тому зараз поліцейські просять допомогти встановити її особу.



Як зазначають правоохоронці, вік загиблої 60-65 років, ріст 165-170 см., худорлявої тілобудови. Була одягнена: в курку чорного кольору, кофту бузкового кольору, сірі спортивні штани, сірі в’язані шкарпетки.



Усіх, хто впізнав жінку, або володіє якоюсь інформацією про те, хто це може бути, просять телефонувати за номерами: 063 466 10 66, 050 207 72 00 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирські правоохоронці встановлюють особу жінки, яка загинула в ДТП 24-го лютого біля супермакету «Наш край» у Володимирі.Про це пише БУГ Аварія сталася близько 23:45 на вулиці Ковельській у Володимирі неподалік супермаркету «Наш край». В ДТП загинула жінка пенсійного віку. Проте, при ній не було жодних документів. Тому зараз поліцейські просять допомогти встановити її особу.Як зазначають правоохоронці, вік загиблої 60-65 років, ріст 165-170 см., худорлявої тілобудови.в курку чорного кольору, кофту бузкового кольору, сірі спортивні штани, сірі в’язані шкарпетки.Усіх, хто впізнав жінку, або володіє якоюсь інформацією про те, хто це може бути, просять телефонувати за номерами: 063 466 10 66, 050 207 72 00 або 102.

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