Завтра, 27 лютого, значна частина Луцького району залишиться без світла





Про це



Для аварійно-відновлювальних робіт “Волиньобленерго” 27 лютого з 10:00 до 15:00 припинить електропостачання:



c. Піддубці, с. Гаразджа, с. Лище, с. Романів, с. Новокотів, с. Ботин, с. Верхівка, с. Струмівка, с. Підгайці, с. Воротнів, с. Крупа, с.Боратин (вул. Стрілецька, вул. Центральна), с. Голишів (вул. Дачна, вул. Ланова, вул. Наливайка, вул. Незалежності, вул. Садова, вул. Тиха), с. Новостав (вул. Благовісна, вул. Нова).



Вищезазначені заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання.



У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В понеділок, 27 лютого, з 10:00 до 15:00 буде знеструмлено частину населених пунктів Луцького району.Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".Для аварійно-відновлювальних робіт “Волиньобленерго” 27 лютого з 10:00 до 15:00 припинить електропостачання:c. Піддубці, с. Гаразджа, с. Лище, с. Романів, с. Новокотів, с. Ботин, с. Верхівка, с. Струмівка, с. Підгайці, с. Воротнів, с. Крупа, с.Боратин (вул. Стрілецька, вул. Центральна), с. Голишів (вул. Дачна, вул. Ланова, вул. Наливайка, вул. Незалежності, вул. Садова, вул. Тиха), с. Новостав (вул. Благовісна, вул. Нова).Вищезазначені заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання.У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України.

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