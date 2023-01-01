З Білорусі в Ростовську область Росія перекидає ешелон з технікою і військовими

З Білорусі в Ростовську область Росія перекидає ешелон з технікою і військовими
Росія перекидає ешелон з технікою та військовослужбовцями Збройних сил РФ з білоруського Слоніма до Ростовської області.

Про це повідомили у Співтоваристві залізничників Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що 25 лютого зі станції Слонім (Гродненська область) на станцію Матвєєв-Курган (Ростовська область, близько 30 км від кордону з Україною) було відправлено військовий ешелон РФ.

У складі був 51 вагон, з них:

5 пасажирських вагонів (з особовим складом Збройних сил РФ у кількості приблизно 250 осіб);

3 критих вагони (зі спорядженням);

43 вагони-платформи.

Розрахункова дата прибуття на станцію призначення - 4 березня.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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