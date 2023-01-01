З Білорусі в Ростовську область Росія перекидає ешелон з технікою і військовими





Про це повідомили у Співтоваристві залізничників Білорусі, інформує



Повідомляється, що 25 лютого зі станції Слонім (Гродненська область) на станцію Матвєєв-Курган (Ростовська область, близько 30 км від кордону з Україною) було відправлено військовий ешелон РФ.



У складі був 51 вагон, з них:



5 пасажирських вагонів (з особовим складом Збройних сил РФ у кількості приблизно 250 осіб);



3 критих вагони (зі спорядженням);



43 вагони-платформи.



Розрахункова дата прибуття на станцію призначення - 4 березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія перекидає ешелон з технікою та військовослужбовцями Збройних сил РФ з білоруського Слоніма до Ростовської області.Про це повідомили у Співтоваристві залізничників Білорусі, інформує Цензор.НЕТ Повідомляється, що 25 лютого зі станції Слонім (Гродненська область) на станцію Матвєєв-Курган (Ростовська область, близько 30 км від кордону з Україною) було відправлено військовий ешелон РФ.У складі був 51 вагон, з них:5 пасажирських вагонів (з особовим складом Збройних сил РФ у кількості приблизно 250 осіб);3 критих вагони (зі спорядженням);43 вагони-платформи.Розрахункова дата прибуття на станцію призначення - 4 березня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію