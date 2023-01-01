Погода у Луцьку на завтра, 27 лютого

Погода у Луцьку на завтра, 27 лютого
У понеділок, 27 лютого, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до 0°.

Народний прогноз погоди: 27 лютого вшановується пам’ять святого рівноапостольного Кирила. У давнину цього дня повитухи приймали з гостинцями жінок, у яких вони приймали пологи. У минулі часи помітили, що хороша погода на Кирила — до міцних морозів.

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Теги: Погода, Луцьк
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