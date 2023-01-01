Погода у Луцьку на завтра, 27 лютого

У понеділок, 27 лютого, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до 0°.27 лютого вшановується пам’ять святого рівноапостольного Кирила. У давнину цього дня повитухи приймали з гостинцями жінок, у яких вони приймали пологи. У минулі часи помітили, що хороша погода на Кирила — до міцних морозів.