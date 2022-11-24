До квітня українцям оголосять про підвищення тарифів на «комуналку», – заступник глави Офісу Президента

До квітня українцям оголосять про підвищення тарифів на «комуналку», – заступник глави Офісу Президента
У владних коридорах тривають обговорення різних варіантів реформи сфери комунальних послуг та системи субсидування, після чого комунальні тарифи для населення ймовірно зростуть.

Про це сказав заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма, інформують Українські новини.

"Ми дійсно думаємо над проблемою субсидування і системною збитковості, відсутності стимулів для збільшення і виробництва електроенергії, і видобутку газу. Тому зараз напрацьовуються декілька різних механізмів, як розв'язати ці проблеми", – сказав Шурма.

За його словами, результати цих обговорень стануть відомі до квітня.

"Думаю, протягом місяця-двох ми вийдемо з урядом з пропозиціями, баченням цієї системи. Є різні варіанти", – зазначив Шурма.

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Теги: тарифи, квітень, ОП
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