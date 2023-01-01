27 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкує день народження директор ЗОШ №1 Андрій Киця (на фото).
Іменини цього дня святкують Веніамін, Кирило, Михайло, Костянтин, Федір.
Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, любові та достатку.
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день полярного ведмедя.
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Іменини цього дня святкують Веніамін, Кирило, Михайло, Костянтин, Федір.
Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, любові та достатку.
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день полярного ведмедя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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