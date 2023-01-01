ЗСУ ліквідували ще понад 650 окупантів та десятки техніки
Сьогодні, 10:05
Збройні сили ліквідували за добу 660 російських загарбників, 6 танків та 7 артилерійських систем.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 148130 (+660) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3381 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 6615 (+6) од,
артилерійських систем – 2380 (+7) од,
РСЗВ – 475 (+0) од,
засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
літаків – 299 (+0) од,
гелікоптері – 288 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 148130 (+660) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3381 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 6615 (+6) од,
артилерійських систем – 2380 (+7) од,
РСЗВ – 475 (+0) од,
засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
літаків – 299 (+0) од,
гелікоптері – 288 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
Дані уточнюються.
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Коментарі 1
Ганебний трикратний крадій наших мізерних пенсій жидячий клоун зеленський Підорне ХYЙЛО лалала з Хряком вальцмано-порошенком!!! депутати-мародери Верховної зРади незаконно по злодійськи отримують по 220000гр. зарплати з клоуном зеленським трикратно грабуючи мізерні пенсії в пенсіонерів!!
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