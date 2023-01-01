ЗСУ ліквідували ще понад 650 окупантів та десятки техніки





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 148130 (+660) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3381 (+6) од,



бойових броньованих машин ‒ 6615 (+6) од,



артилерійських систем – 2380 (+7) од,



РСЗВ – 475 (+0) од,



засоби ППО ‒ 247 (+0) од,



літаків – 299 (+0) од,



гелікоптері – 288 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2),



крилаті ракети ‒ 873 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од,



спеціальна техніка ‒ 230 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили ліквідували за добу 660 російських загарбників, 6 танків та 7 артилерійських систем.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 148130 (+660) осіб ліквідовано,танків ‒ 3381 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 6615 (+6) од,артилерійських систем – 2380 (+7) од,РСЗВ – 475 (+0) од,засоби ППО ‒ 247 (+0) од,літаків – 299 (+0) од,гелікоптері – 288 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2),крилаті ракети ‒ 873 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од,спеціальна техніка ‒ 230 (+0).Дані уточнюються.

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