У ГУР назвали одну зі стратегічних цілей українського контрнаступу

У ГУР назвали одну зі стратегічних цілей українського контрнаступу
Українська армія навесні буде готова перейти до контрнаступу, а однією зі стратегічних цілей буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні".

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, пише Українська правда.

За словами Скібіцького, навесні Україна буде готова до контрнаступу. При цьому він зазначив, що конкретний час наступу залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.

Заступник голови ГУР заявив, що однією зі стратегічних цілей контрнаступу буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні – між Кримом і материковою частиною Росії".

Скібіцький не виключає, що Україна завдаватиме ударів по збройових складах на території РФ, зокрема у Бєлгородській області. "Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", – сказав він.

"(Мета контрнаступу – ред.) – звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом. Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року", – наголосив Скібіцький.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україні знадобиться декілька місяців, щоб повноцінно підготуватися до деокупації тимчасово окупованих територій.

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Теги: Росія, Україна, війна
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