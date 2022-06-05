Суцільна руїна: показали два села біля Вугледара. ФОТО
Сьогодні, 08:22
Супутникові знімки від Maxar Technologies показали наслідки нещодавніх обстрілів у селах Микільське та Петрівка, розташованих у східному регіоні Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
На сході Донецької області точилися і продовжують точитися одні з найзапекліших боїв. Донбас постійно зазнає обстрілів з боку російських військ, а ситуація в місті Бахмут залишається найскладнішою з усіх в Україні. Ворог буквально випалює Вугледар і навколишні села - Микільське та Петрівку.
На даній комбінації супутникових знімків зображено загальний вигляд села Петрівка. Верхнє зображення зроблено в червні 2022 року, а нижнє - 10 лютого 2023 року після потужного артилерійського обстрілу в цьому районі.
На цій комбінації супутникових знімків зображено Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир у селі Микільське Донецької області. Верхнє зображення було зроблено в червні 2022 року, а нижнє - 10 лютого 2023 року під час бойових дій у регіоні.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
На сході Донецької області точилися і продовжують точитися одні з найзапекліших боїв. Донбас постійно зазнає обстрілів з боку російських військ, а ситуація в місті Бахмут залишається найскладнішою з усіх в Україні. Ворог буквально випалює Вугледар і навколишні села - Микільське та Петрівку.
На даній комбінації супутникових знімків зображено загальний вигляд села Петрівка. Верхнє зображення зроблено в червні 2022 року, а нижнє - 10 лютого 2023 року після потужного артилерійського обстрілу в цьому районі.
На цій комбінації супутникових знімків зображено Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир у селі Микільське Донецької області. Верхнє зображення було зроблено в червні 2022 року, а нижнє - 10 лютого 2023 року під час бойових дій у регіоні.
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