Біженці з України зможуть потрапити на «Євробачення» у Ліверпулі безкоштовно





Про це пише



"Людям, переміщеним в результаті війни, буде запропоновано тисячі квитків, щоб вони могли взяти участь у шоу, присвяченому їхній батьківщині, їхній культурі та музиці. Як завжди, ми разом з українським народом та його боротьбою за свободу", - заявила міністр культури Великої Британії Люсі Фрейзер.



Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко додав, що виділення квитків переселенцям з України на "Євробачення" дозволить українцям насолодитися цією подією та прославити культуру та музику нашої країни.



Мер Ліверпуля Джоан Андерсон зазначила, що Україна буде "у центрі" всіх їхніх планів Євробачення. "Працюючи з нашим українським співтовариством, ми формуємо потужну програму, яка є всеосяжною і представляє сучасну Україну - надихаючу, гостру, кумедну, красиву та зворушливу, - сказала вона. - Ми раді звістці про те, що українцям-переселенцям надається можливість приїхати до міста у травні – адже це їхнє Євробачення".



Як біженцям з України отримати квиток на "Євробачення-2023"



Українці, які знаходяться у Великій Британії в рамках соціальних програм Homes for Ukraine Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme, можуть подати заявку на квитки.



Вони пропонуватимуться на всі дев'ять живих виступів. Подробиці подачі заявок будуть оголошені пізніше.



Відомо, що квитки для українських переселенців будуть субсидовані Департаментом культури, медіа та спорту Великої Британії, а з кожного продажу стягуватиметься 20 фунтів стерлінгів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці, які через російське вторгнення виїхали до Великої Британії зможуть потрапити на "Євробачення-2023", що відбудеться в Ліверпулі від імені України. Британський уряд виділив для українських біженців близько 3 тисячі квитків.Про це пише Апостроф "Людям, переміщеним в результаті війни, буде запропоновано тисячі квитків, щоб вони могли взяти участь у шоу, присвяченому їхній батьківщині, їхній культурі та музиці. Як завжди, ми разом з українським народом та його боротьбою за свободу", - заявила міністр культури Великої БританіїПосол України у Великій Британіїдодав, що виділення квитків переселенцям з України на "Євробачення" дозволить українцям насолодитися цією подією та прославити культуру та музику нашої країни.Мер Ліверпулязазначила, що Україна буде "у центрі" всіх їхніх планів Євробачення. "Працюючи з нашим українським співтовариством, ми формуємо потужну програму, яка є всеосяжною і представляє сучасну Україну - надихаючу, гостру, кумедну, красиву та зворушливу, - сказала вона. - Ми раді звістці про те, що українцям-переселенцям надається можливість приїхати до міста у травні – адже це їхнє Євробачення".Українці, які знаходяться у Великій Британії в рамках соціальних програм Homes for Ukraine Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme, можуть подати заявку на квитки.Вони пропонуватимуться на всі дев'ять живих виступів. Подробиці подачі заявок будуть оголошені пізніше.Відомо, що квитки для українських переселенців будуть субсидовані Департаментом культури, медіа та спорту Великої Британії, а з кожного продажу стягуватиметься 20 фунтів стерлінгів.

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