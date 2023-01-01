В Україні більше не буде відключень електроенергії, якщо не буде нових атак РФ
Сьогодні, 04:14
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що без нових ударів РФ по об'єктам енергетичної інфраструктури більше не доведеться вводити обмеження електроенергії. Відключення можуть відбуватись для проведення ремонтів.
Про це він заявив в ефірі телемарафону, пише Обозреватель.
"Проте я радий з того, що наразі енергосистема працює у бездефіцитному режимі, уже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви, і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання", - сказав він.
Міністр зауважив, що зараз усі зусилля спрямовані на максимальне відновлення пошкоджених об’єктів до наступного опалювального сезону, а також забезпечення децентралізації виробництва електроенергії за рахунок будівництва нових генеруючих потужностей.
Відповідаючи на запитання щодо можливості зростання тарифів на електроенергію, Галущенко наголосив, що про це зарано говорити – якщо тарифи й переглядатимуться, то лише після завершення опалювального сезону, і підвищення може бути лише диверсифікованим, тобто в залежності від споживання кожного домогосподарства.
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Про це він заявив в ефірі телемарафону, пише Обозреватель.
"Проте я радий з того, що наразі енергосистема працює у бездефіцитному режимі, уже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви, і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання", - сказав він.
Міністр зауважив, що зараз усі зусилля спрямовані на максимальне відновлення пошкоджених об’єктів до наступного опалювального сезону, а також забезпечення децентралізації виробництва електроенергії за рахунок будівництва нових генеруючих потужностей.
Відповідаючи на запитання щодо можливості зростання тарифів на електроенергію, Галущенко наголосив, що про це зарано говорити – якщо тарифи й переглядатимуться, то лише після завершення опалювального сезону, і підвищення може бути лише диверсифікованим, тобто в залежності від споживання кожного домогосподарства.
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