В Україні більше не буде відключень електроенергії, якщо не буде нових атак РФ

В Україні більше не буде відключень електроенергії, якщо не буде нових атак РФ
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що без нових ударів РФ по об'єктам енергетичної інфраструктури більше не доведеться вводити обмеження електроенергії. Відключення можуть відбуватись для проведення ремонтів.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, пише Обозреватель.

"Проте я радий з того, що наразі енергосистема працює у бездефіцитному режимі, уже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви, і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання", - сказав він.

Міністр зауважив, що зараз усі зусилля спрямовані на максимальне відновлення пошкоджених об’єктів до наступного опалювального сезону, а також забезпечення децентралізації виробництва електроенергії за рахунок будівництва нових генеруючих потужностей.

Відповідаючи на запитання щодо можливості зростання тарифів на електроенергію, Галущенко наголосив, що про це зарано говорити – якщо тарифи й переглядатимуться, то лише після завершення опалювального сезону, і підвищення може бути лише диверсифікованим, тобто в залежності від споживання кожного домогосподарства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення електроенергії, Україна, Галущенко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні більше не буде відключень електроенергії, якщо не буде нових атак РФ
Сьогодні, 04:14
Cкільки українських населених пунктів наразі окуповано
Сьогодні, 03:00
Зеленський повідомив про пекельні бої на Донбасі
Сьогодні, 02:00
На війні загинув волинянин Вадим Пацула
Сьогодні, 00:50
26 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
G7 вживатиме заходів стосовно країн, які підтримують війну Росії в Україні G7 вживатиме заходів стосовно країн, які підтримують війну Росії в Україні
25 лютий, 07:33
Які держслужби та установи в Україні – найбільш корумповані, – опитування Які держслужби та установи в Україні – найбільш корумповані, – опитування
25 лютий, 06:31
Українцям пропонують навчання для управління системами IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T Українцям пропонують навчання для управління системами IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T
25 лютий, 03:41
Волинська метальниця завоювала золото на чемпіонаті України Волинська метальниця завоювала золото на чемпіонаті України
25 лютий, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні більше не буде відключень електроенергії, якщо не буде нових атак РФ
Сьогодні, 04:14
 0
Cкільки українських населених пунктів наразі окуповано
Сьогодні, 03:00
 0
Зеленський повідомив про пекельні бої на Донбасі
Сьогодні, 02:00
 0
На війні загинув волинянин Вадим Пацула
Сьогодні, 00:50
 0
26 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8