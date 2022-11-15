Cкільки українських населених пунктів наразі окуповано

Cкільки українських населених пунктів наразі окуповано
Російськими військами наразі окуповано 1877 українських міст і сіл.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників заходу Федерального президента Німеччини, присвяченого солідарності з Україною, пише УП.

"Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека, це свобода і життя за законом, це людська гідність і право кожної людини та кожної спільноти на повагу до себе, це щастя жити в родині й можливість мріяти про безпечне та вільне майбутнє для своїх дітей.

Прості речі, яких зараз позбавлені 1877 українських міст і сіл. Окупант прагне збільшити це число й додати ще мільйони зламаних доль до вже зламаних", - сказав Зеленський.

Він відзначив, що окупований Росією Маріуполь зруйнований більш ніж на 90%, там майже не лишилося цілих будинків.

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Теги: окуповані території, РФ, війна
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