На війні загинув волинянин Вадим Пацула

Вадим Пацула.



Про це повідомили у



«Захищаючи незалежність нашої держави, загинув житель м. Устилуг Вадим Пацула йому був 31 рік. Вдома на нього чекала дружина і двоє маленьких синів», – зазначили у дописі на сторінці «Твій Володимир».



Про дату поховання буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині. Вічна слава і пам’ять Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із росіянами загинув 31-річний Герой з ВолиніПро це повідомили у фейсбук-спільноті Твій Володимир та в Устилузькій громаді «Захищаючи незалежність нашої держави, загинув житель м. Устилуг Вадим Пацула йому був 31 рік. Вдома на нього чекала дружина і двоє маленьких синів», – зазначили у дописі на сторінці «Твій Володимир».Про дату поховання буде повідомлено додатково.

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