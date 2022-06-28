На війні загинув волинянин Вадим Пацула
Сьогодні, 00:50
На війні із росіянами загинув 31-річний Герой з Волині Вадим Пацула.
Про це повідомили у фейсбук-спільноті Твій Володимир та в Устилузькій громаді.
«Захищаючи незалежність нашої держави, загинув житель м. Устилуг Вадим Пацула йому був 31 рік. Вдома на нього чекала дружина і двоє маленьких синів», – зазначили у дописі на сторінці «Твій Володимир».
Про дату поховання буде повідомлено додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині. Вічна слава і пам’ять Герою!
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Про це повідомили у фейсбук-спільноті Твій Володимир та в Устилузькій громаді.
«Захищаючи незалежність нашої держави, загинув житель м. Устилуг Вадим Пацула йому був 31 рік. Вдома на нього чекала дружина і двоє маленьких синів», – зазначили у дописі на сторінці «Твій Володимир».
Про дату поховання буде повідомлено додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині. Вічна слава і пам’ять Герою!
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