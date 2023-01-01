Зеленський повідомив про пекельні бої на Донбасі
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про жорсткі і болісні бої на Донеччині й Луганщині, а також відзначив роботу українських бійців на різних напрямках.
Про це глава держави сказав у відеозверненні 25 лютого.
«Глобальний центр сили і сміливості зараз тут, в Україні, саме в наших людях, які боронять нашу державу. Які боронять нашу землю, нашу Донеччину, нашу Луганщину, всі наші землі, де тривають дуже жорсткі і болісні бої», – наголосив Зеленський.
«Я дякую кожному нашому воїну, всім, хто стійко, сильно, сміливо захищає наші позиції на Донбасі, знищує ворога і за потужний результат на сході. Результат на сході, щоб як наслідок ми мали результат на всіх інших напрямках», – зазначив президент.
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Про це глава держави сказав у відеозверненні 25 лютого.
«Глобальний центр сили і сміливості зараз тут, в Україні, саме в наших людях, які боронять нашу державу. Які боронять нашу землю, нашу Донеччину, нашу Луганщину, всі наші землі, де тривають дуже жорсткі і болісні бої», – наголосив Зеленський.
«Я дякую кожному нашому воїну, всім, хто стійко, сильно, сміливо захищає наші позиції на Донбасі, знищує ворога і за потужний результат на сході. Результат на сході, щоб як наслідок ми мали результат на всіх інших напрямках», – зазначив президент.
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