Зеленський повідомив про пекельні бої на Донбасі

Зеленський повідомив про пекельні бої на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський повідомив про жорсткі і болісні бої на Донеччині й Луганщині, а також відзначив роботу українських бійців на різних напрямках.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 25 лютого.

«Глобальний центр сили і сміливості зараз тут, в Україні, саме в наших людях, які боронять нашу державу. Які боронять нашу землю, нашу Донеччину, нашу Луганщину, всі наші землі, де тривають дуже жорсткі і болісні бої», – наголосив Зеленський.

«Я дякую кожному нашому воїну, всім, хто стійко, сильно, сміливо захищає наші позиції на Донбасі, знищує ворога і за потужний результат на сході. Результат на сході, щоб як наслідок ми мали результат на всіх інших напрямках», – зазначив президент.

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Теги: бої на Донбасі
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