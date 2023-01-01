Добрі новини від ВолиньPost за 25 лютого

Ми боремося! Ми відстоюємо своє! Ми втрачаємо, але ми і здобуваємо! Ми дякуємо, пишаємося і дивуємо світ своєю стійкістю!Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини! Сьогодні, 25 лютого, писали про таке:Волинська спортсменка-метальниця вдало виступила на зимовому чемпіонаті України з метань та завоювала золоту медаль.Метальницяна зимовому чемпіонаті України з метань, що проходить в Кам'янець-Подільську посіла у метанні молота серед жінок 1 місце.Волинянці вдалося метнути молот на відстань 64.52 метра.– солдат у стрілецькій роті, яка охороняє й обороняє важливі об’єкти. У нечисленні години відпочинку на взводному опорному пункті він береться за нитку, голку і бісер.«Ніхто не міг повірити, що це мої роботи, – показує гвардієць ікони, вишиті бісером. – Коли сідаєш за вишивання, усі сторонні думки зникають. Ти зосереджуєшся, щоб витримати кольори, щоб кожна намистина стала на своє місце».Контури малюнка є на полотні, яке можна придбати, а підбір намиста – вже справа його вибору. Кожна бісеринка пришивається окремо. Так серед солдатського побуту намистина за намистиною народжуються образи. Потім автор замовляє для них рами.Удома Ілля ріс в атмосфері рукоділля – мама вишивала нитками рушники, наволочки, картини.«Першу ікону розміром 40 на 60 сантиметрів вишивав близько місяця. На ній 17 850 намистин бісеру. Зараз, коли маю трохи часу, помалу роблю вінчальні набори образів. Це Божа Мати з Немовлям і Христос. Один із побратимів уже вінчався з іконами моєї роботи», – каже Ілля.Початок повномасштабної війни Ілля зустрів у рідному селі, де працював у дитячому садку. Хоча дружина була на 9-му місяці вагітності, вирішив негайно повертатися в підрозділ Нацгвардії, в якому раніше служив за контрактом. Уже тут Ілля вперше спробував нове хобі, яке тепер надихає і допомагає знімати стрес не гірше, ніж йога чи медитація.«Хочу і своїм дітям повишивати вінчальні ікони, хоча старшій дівчинці тільки три з половиною роки, а меншому й року нема. А ще – вишити доньці і дружині сукні бісером», – ділиться творчими планами нацгвардієць.Підземелля башти князів Чарторийських у Луцьку, яке стало історичним відкриттям і презентація якого мала відбутися навесні 2022 року, туристи зможуть на власні очі побачити цьогоріч у травні.Про це розповіла керівниця управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності міськрадиЯк вона повідомляє, відкриття підземелля планується навесні, у травні. Зараз там тривають останні приготування. Зокрема, облаштовуються приміщення меблями і текстовим наповненням.Зазначають, що у підземеллі буде цілий комплекс: цікаві інтерактивні речі, наприклад, стенди з інформаційним наповненням історичними фактами.Поки що всіх секретів, як каже Анна, розкривати не хочуть, а особливості найбільшого археологічного відкриття на Волині з часів незалежної України туристи зможуть самостійно дізнатися незабаром на екскурсіях.Українські захисники протягом доби ліквідували десятки ворожої техніки, серед якої 12 танків та 9 броньованих машин.Інформують, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько 147470 (+650) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 3375 (+12) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 6609 (+9) од,‒ артилерійських систем – 2373 (+10) од,‒ РСЗВ – 475 (+1) од,‒ засоби ППО ‒ 247 (+0) од,‒ літаків – 299 (+0) од,‒ гелікоптерів – 288 (+1) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 (+2),‒ крилаті ракети ‒ 873 (+0),‒ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5235 (+11) од,‒ спеціальна техніка ‒ 230 (+1).Наразі споживання електроенергії дещо знижене у межах характерного для вихідного дня зими. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній 2 тижні поспіль і наразі не прогнозується.Про це повідомили в "Укренерго".Додають також, що в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, що спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових містах Нікополь та Марганець Дніпропетровської області. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.Також, зауважують, можливі відключення через пошкодження мереж у зв'язку з погіршенням погодних умов.Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.У неділю, 26 лютого, графіки погодинного відключення на Волині застосовувати не будуть.НЕК «Укренерго» не встановлений ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області, повідомляє «Волиньобленерго».Додають також, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об'єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.