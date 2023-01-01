Завтра, 26 лютого, електроенергію на Волині не вимикатимуть





НЕК «Укренерго» не встановлений ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області, повідомляє «Волиньобленерго».



Додають також, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об'єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 26 лютого, графіки погодинного відключення на Волині застосовувати не будуть.НЕК «Укренерго» не встановлений ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області, повідомляє «Волиньобленерго».Додають також, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об'єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

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