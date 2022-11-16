Якою буде погода на Волині завтра, 26 лютого
Сьогодні, 20:00
У неділю, 26 лютого, на Волині буде хмарно з проясненнями. Прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Інформують, що місцями можлива ожеледиця. Видимість становитиме 2-4 км. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла,
вдень 0-5° тепла.
У Луцьку вночі буде 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Інформують, що місцями можлива ожеледиця. Видимість становитиме 2-4 км. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла,
вдень 0-5° тепла.
У Луцьку вночі буде 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.
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