Якою буде погода на Волині завтра, 26 лютого

Якою буде погода на Волині завтра, 26 лютого
У неділю, 26 лютого, на Волині буде хмарно з проясненнями. Прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Інформують, що місцями можлива ожеледиця. Видимість становитиме 2-4 км. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла,
вдень 0-5° тепла.

У Луцьку вночі буде 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

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Теги: погода, 26 лютого, мокрий сніг
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