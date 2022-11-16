Якою буде погода на Волині завтра, 26 лютого





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Інформують, що місцями можлива ожеледиця. Видимість становитиме 2-4 км. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7-12 м/с.



Температура повітря вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла,

вдень 0-5° тепла.



У Луцьку вночі буде 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 26 лютого, на Волині буде хмарно з проясненнями. Прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Інформують, що місцями можлива ожеледиця. Видимість становитиме 2-4 км. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7-12 м/с.Температура повітря вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла,вдень 0-5° тепла.У Луцьку вночі буде 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

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