Аварійна ситуація: Ківерці та кілька сіл Луцького району – знеструмлені

Аварійна ситуація: Ківерці та кілька сіл Луцького району – знеструмлені
Внаслідок аварійної ситуації знеструмлено м. Ківерці, с. Прилуцьке, с. Борохів (частково), с. Сапогів (частково).

Про це повідомили у «Волиньобленерго».

Служби обленерго працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.

Орієнтовний час відновлення електропостачання: 02:00 26 лютого.

"Просимо зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - йдеться у повідомленні обленерго.

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Теги: аварійна ситуація, Луцьк, знеструмлення
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