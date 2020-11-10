Аварійна ситуація: Ківерці та кілька сіл Луцького району – знеструмлені
Сьогодні, 21:21
Внаслідок аварійної ситуації знеструмлено м. Ківерці, с. Прилуцьке, с. Борохів (частково), с. Сапогів (частково).
Про це повідомили у «Волиньобленерго».
Служби обленерго працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.
Орієнтовний час відновлення електропостачання: 02:00 26 лютого.
"Просимо зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - йдеться у повідомленні обленерго.
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Про це повідомили у «Волиньобленерго».
Служби обленерго працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.
Орієнтовний час відновлення електропостачання: 02:00 26 лютого.
"Просимо зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - йдеться у повідомленні обленерго.
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