Аварійна ситуація: Ківерці та кілька сіл Луцького району – знеструмлені





Про це повідомили у «Волиньобленерго».



Служби обленерго працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.



Орієнтовний час відновлення електропостачання: 02:00 26 лютого.



"Просимо зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - йдеться у повідомленні обленерго.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок аварійної ситуації знеструмлено м. Ківерці, с. Прилуцьке, с. Борохів (частково), с. Сапогів (частково).Про це повідомили у «Волиньобленерго».Служби обленерго працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.Орієнтовний час відновлення електропостачання: 02:00 26 лютого."Просимо зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - йдеться у повідомленні обленерго.

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