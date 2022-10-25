На Волині 22-річний водій BMW на смерть збив жінку
Сьогодні, 22:45
У Володимирі 22-річний водій на смерть збив жінку. Аварія сталася ввечері у п'ятницю, 24 лютого, близько 23:30.
Про це повідомляє Твій Володимир.
«22-річний водій житель міста Володимир, керуючи автомобілем марки БМВ, рухаючись у напрямку м. Ковель, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на жінку. У результаті наїзду постраждала померла на місці пригоди», - йдеться у дописі.
Водія затримали, досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє Твій Володимир.
«22-річний водій житель міста Володимир, керуючи автомобілем марки БМВ, рухаючись у напрямку м. Ковель, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на жінку. У результаті наїзду постраждала померла на місці пригоди», - йдеться у дописі.
Водія затримали, досудове розслідування триває.
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