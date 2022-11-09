У Ковелі горіла квартира. ФОТО

У Ковелі горіла квартира. ФОТО
У Ковелі на вулиці Володимира Кияна, у багатоповерхівці, на першому поверсі сталася пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Господиня з сином самотужки евакуювалися з квартири ще до прибуття рятувальників.

В подальшому хлопчик отримав допомогу медичної служби. Пожежники знайшли у будинку ще двох людей, яких евакуювали.

Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.
У Ковелі горіла квартира. ФОТО
У Ковелі горіла квартира. ФОТО
У Ковелі горіла квартира. ФОТО

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Теги: Ковель, пожежа, квартира
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