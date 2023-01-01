Загальна мобілізація: чи можуть призвати на військову службу з гіпертонією





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Що таке гіпертонія



Гіпертонія або гіпертензія проявляється підвищеним артеріальним тиском, тривалий час хвороба може перебігати безсимптомно.



Симптомами гіпертонії можуть бути:



- Інтенсивний біль або значний дискомфорт за грудиною чи в зоні серця.

- Порушення мовлення, слабкість в одній руці, асиметрія обличчя.

- Інтенсивний головний біль, який супроводжується сплутаністю свідомості та розладами зору.

- Нудота, блювання, задишка.

- Судоми та навіть відсутність свідомості.

- Виражені тривожні розлади.



Чи можуть мобілізувати з гіпертонією



У Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України визначено список хвороб, за наявністю яких військовозобовʼязаного можуть визнати непридатним до військової служби або тимчасово непридатним.



Що стосується гіпертонії у Положенні зазначається що військовозобовʼязаного можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, якщо в нього:



- хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском I10-I15 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія),

- гіпертонічна хвороба III стадії,

- злоякісна (швидкопрогресивна) форма гіпертонічної хвороби,

- симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до 3 ступеня,

- поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами,

- стан після тромбоемболії легеневої артерії або легеневої гіпертензії внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань,

- легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця, з ознаками правошлуночкової декомпенсації,

- легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією, з ознаками правошлуночкової декомпенсації,

- легенева артеріальна гіпертензія (включаючи ідіопатичну) зі ступенями важкості III-IV ФК. При легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення приймається відповідно до основного захворювання.



Особу визнають непридатною до служби та виключать з військового обліку у разі, якщо вона хворіє на гіпертонічну хворобу III стадії



Якщо поставлений діагноз гіпертонічна хвороба II чи І стадії, ВЛК визнає особу непридатною до військової служби в мирний час та обмежено придатною у воєнний час. Такого військовозобов'язаного можуть мобілізувати.



Особи з підвищеним артеріальним тиском підлягають стаціонарному обстеженню у спеціалізованому лікувальному закладі. Експертний діагноз гіпертонічної хвороби формулюється з визначенням її стадії та характеру ураження органів-мішеней. У кожному випадку гіпертонічної хвороби проводиться диференційна діагностика з симптоматичними гіпертензіями. Медичний огляд ВЛК особам із симптоматичною АГ проводиться також за основним захворюванням.

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