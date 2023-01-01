Загальна мобілізація: чи можуть призвати на військову службу з гіпертонією
Сьогодні, 18:18
Після вручення повістки військовозобовязаний спрямовується на проходження військово-лікарняної комісії. ВЛК вирішує, чи може особа бути мобілізованою. Чи можуть мобілізувати з гіпертонією, адже вона є розповсюдженою хворобою, Україна посідає перше місце серед країн Європи за смертністю населення від серцево-судинних захворювань, основною причиною якраз і є підвищення кров'яного тиску. Який ступінь цієї ховроби звільняє від мобілізації?
Про це йдеться у матеріалі ТСН.
Що таке гіпертонія
Гіпертонія або гіпертензія проявляється підвищеним артеріальним тиском, тривалий час хвороба може перебігати безсимптомно.
Симптомами гіпертонії можуть бути:
- Інтенсивний біль або значний дискомфорт за грудиною чи в зоні серця.
- Порушення мовлення, слабкість в одній руці, асиметрія обличчя.
- Інтенсивний головний біль, який супроводжується сплутаністю свідомості та розладами зору.
- Нудота, блювання, задишка.
- Судоми та навіть відсутність свідомості.
- Виражені тривожні розлади.
Чи можуть мобілізувати з гіпертонією
У Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України визначено список хвороб, за наявністю яких військовозобовʼязаного можуть визнати непридатним до військової служби або тимчасово непридатним.
Що стосується гіпертонії у Положенні зазначається що військовозобовʼязаного можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, якщо в нього:
- хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском I10-I15 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія),
- гіпертонічна хвороба III стадії,
- злоякісна (швидкопрогресивна) форма гіпертонічної хвороби,
- симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до 3 ступеня,
- поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами,
- стан після тромбоемболії легеневої артерії або легеневої гіпертензії внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань,
- легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця, з ознаками правошлуночкової декомпенсації,
- легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією, з ознаками правошлуночкової декомпенсації,
- легенева артеріальна гіпертензія (включаючи ідіопатичну) зі ступенями важкості III-IV ФК. При легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення приймається відповідно до основного захворювання.
Особу визнають непридатною до служби та виключать з військового обліку у разі, якщо вона хворіє на гіпертонічну хворобу III стадії
Якщо поставлений діагноз гіпертонічна хвороба II чи І стадії, ВЛК визнає особу непридатною до військової служби в мирний час та обмежено придатною у воєнний час. Такого військовозобов'язаного можуть мобілізувати.
Особи з підвищеним артеріальним тиском підлягають стаціонарному обстеженню у спеціалізованому лікувальному закладі. Експертний діагноз гіпертонічної хвороби формулюється з визначенням її стадії та характеру ураження органів-мішеней. У кожному випадку гіпертонічної хвороби проводиться диференційна діагностика з симптоматичними гіпертензіями. Медичний огляд ВЛК особам із симптоматичною АГ проводиться також за основним захворюванням.
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Про це йдеться у матеріалі ТСН.
Що таке гіпертонія
Гіпертонія або гіпертензія проявляється підвищеним артеріальним тиском, тривалий час хвороба може перебігати безсимптомно.
Симптомами гіпертонії можуть бути:
- Інтенсивний біль або значний дискомфорт за грудиною чи в зоні серця.
- Порушення мовлення, слабкість в одній руці, асиметрія обличчя.
- Інтенсивний головний біль, який супроводжується сплутаністю свідомості та розладами зору.
- Нудота, блювання, задишка.
- Судоми та навіть відсутність свідомості.
- Виражені тривожні розлади.
Чи можуть мобілізувати з гіпертонією
У Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України визначено список хвороб, за наявністю яких військовозобовʼязаного можуть визнати непридатним до військової служби або тимчасово непридатним.
Що стосується гіпертонії у Положенні зазначається що військовозобовʼязаного можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, якщо в нього:
- хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском I10-I15 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія),
- гіпертонічна хвороба III стадії,
- злоякісна (швидкопрогресивна) форма гіпертонічної хвороби,
- симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до 3 ступеня,
- поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами,
- стан після тромбоемболії легеневої артерії або легеневої гіпертензії внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань,
- легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця, з ознаками правошлуночкової декомпенсації,
- легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією, з ознаками правошлуночкової декомпенсації,
- легенева артеріальна гіпертензія (включаючи ідіопатичну) зі ступенями важкості III-IV ФК. При легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення приймається відповідно до основного захворювання.
Особу визнають непридатною до служби та виключать з військового обліку у разі, якщо вона хворіє на гіпертонічну хворобу III стадії
Якщо поставлений діагноз гіпертонічна хвороба II чи І стадії, ВЛК визнає особу непридатною до військової служби в мирний час та обмежено придатною у воєнний час. Такого військовозобов'язаного можуть мобілізувати.
Особи з підвищеним артеріальним тиском підлягають стаціонарному обстеженню у спеціалізованому лікувальному закладі. Експертний діагноз гіпертонічної хвороби формулюється з визначенням її стадії та характеру ураження органів-мішеней. У кожному випадку гіпертонічної хвороби проводиться диференційна діагностика з симптоматичними гіпертензіями. Медичний огляд ВЛК особам із симптоматичною АГ проводиться також за основним захворюванням.
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Коментарі 1
Сьогодні є лікарські засоби (фармацевтичні), які дозволяють з*явитись на лікарську комісію з будь-яким "тиском": від 60Х40 до 250Х150. А потім вийти від лікаря і "поставити" собі такий тиск, який треба.
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