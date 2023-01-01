У Колодяжному затопило «білий будиночок» Лесі Українки





Про це Оксана Важатко.



«У день народження Лесі Українки, відвідала Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки. Був гарний захід, поговорили про Лесю і сьогодення, провели благодійний аукціон. Святковий настрій зник після того, як зайшла в щойно відреставровані меморіальні будинки», - написала вона.



Зі слів Оксани Важатко, недоліків у меморіальних будиночка багато, але справжньою катастрофою стало побачене затоплення підвального приміщення.



«Вода перед входом закриває нижню сходинку, рівень води 20 см. Низ дверей та коробки у воді. У будинку, попри те, що постійно опалюється, висока вологість... Вода стоїть ще з осені, але такого рівня ще не було», - коментує директорка обласного краєзнавчого музею.



«У ПКД (проектно-кошторичній документації - ред.) передбачено і зроблено 2 типи гідроізоляції. Фахівці, відгукніться. Може бути так, щоб гідроізоляція так працювала? Ми вже зверталися з листом-претензією до Житлобуда-2 з приводу цієї ситуації. Отримали відписку, що визначення рівня грунтових вод не передбачене ПКД. І як це вирішує питання непрацюючої гідроізоляції?» - запитує керівниця музею і додає до свого допису фото та відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У «білому будиночку» Лесі Українки, що в Колодяжному на Волині, затопило підвал. Вода перед входом закриває нижню сходинку, до того ж низ дверей та загалом дверної коробки постійно «стоїть» у воді.Про це повідомила очільниця Волинського краєзнавчого музею«У день народження Лесі Українки, відвідала Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки. Був гарний захід, поговорили про Лесю і сьогодення, провели благодійний аукціон. Святковий настрій зник після того, як зайшла в щойно відреставровані меморіальні будинки», - написала вона.Зі слів Оксани Важатко, недоліків у меморіальних будиночка багато, але справжньою катастрофою стало побачене затоплення підвального приміщення.«Вода перед входом закриває нижню сходинку, рівень води 20 см. Низ дверей та коробки у воді. У будинку, попри те, що постійно опалюється, висока вологість... Вода стоїть ще з осені, але такого рівня ще не було», - коментує директорка обласного краєзнавчого музею.«У ПКДпередбачено і зроблено 2 типи гідроізоляції. Фахівці, відгукніться. Може бути так, щоб гідроізоляція так працювала? Ми вже зверталися з листом-претензією до Житлобуда-2 з приводу цієї ситуації. Отримали відписку, що визначення рівня грунтових вод не передбачене ПКД. І як це вирішує питання непрацюючої гідроізоляції?» - запитує керівниця музею і додає до свого допису фото та відео.

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