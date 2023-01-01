Україна розширить та замінує смугу державного кордону з РФ та Білоруссю

Україна розширить та замінує смугу державного кордону з РФ та Білоруссю
Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Законопроєкт передбачає такі зміни:

Смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки. Ця територія буде замінована.

Також законом буде врегульовано залучення Збройних сил України, Національної гвардії та Нацполіції до охорони державного кордону.

Крім того, визначено місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.

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Теги: кордон
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