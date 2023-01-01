Україна розширить та замінує смугу державного кордону з РФ та Білоруссю





Про це



Законопроєкт передбачає такі зміни:



Смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки. Ця територія буде замінована.



Також законом буде врегульовано залучення Збройних сил України, Національної гвардії та Нацполіції до охорони державного кордону.



Крім того, визначено місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону.Про це повідомляє Держприкордонслужба.Законопроєкт передбачає такі зміни:Смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки. Ця територія буде замінована.Також законом буде врегульовано залучення Збройних сил України, Національної гвардії та Нацполіції до охорони державного кордону.Крім того, визначено місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.

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