Україна розширить та замінує смугу державного кордону з РФ та Білоруссю
Сьогодні, 15:56
Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Законопроєкт передбачає такі зміни:
Смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки. Ця територія буде замінована.
Також законом буде врегульовано залучення Збройних сил України, Національної гвардії та Нацполіції до охорони державного кордону.
Крім того, визначено місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.
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Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Законопроєкт передбачає такі зміни:
Смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки. Ця територія буде замінована.
Також законом буде врегульовано залучення Збройних сил України, Національної гвардії та Нацполіції до охорони державного кордону.
Крім того, визначено місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.
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