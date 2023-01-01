На Харківщині загинув волинянин Тарас Семенюк

Тараса Семенюка 2000 року народження.



Загинув Герой у результаті ворожого обстрілу у Харківській області,



Траурний кортеж прибуде до оселі батька загиблого Архипчука Володимира Васильовича близько 15 години.



Чин відспівування захисника України Тараса Семенюка відбудеться завтра, 26 лютого, у місцевому храмі Святого Духа о 13.00 годині.



Жителів громади просять гідно зустріти полеглого захисника України, віддати останню шану Героєві, який загинув за кожного з нас.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним воїна! Вічна слава і пам’ять Героєві!

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