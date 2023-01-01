На Харківщині загинув волинянин Тарас Семенюк

На Харківщині загинув волинянин Тарас Семенюк
Сьогодні, 25 лютого, у Рудці-Козинській, що на Волині, зустрічатимуть загиблого Тараса Семенюка 2000 року народження.

Загинув Герой у результаті ворожого обстрілу у Харківській області, повідомляє Рожищенська міська рада.

Траурний кортеж прибуде до оселі батька загиблого Архипчука Володимира Васильовича близько 15 години.

Чин відспівування захисника України Тараса Семенюка відбудеться завтра, 26 лютого, у місцевому храмі Святого Духа о 13.00 годині.

Жителів громади просять гідно зустріти полеглого захисника України, віддати останню шану Героєві, який загинув за кожного з нас.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним воїна! Вічна слава і пам’ять Героєві!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Тарас Семенюк, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині загинув волинянин Тарас Семенюк
Сьогодні, 14:30
Яка ситуація з електроенергією в Україні
Сьогодні, 14:00
«Це мій дім. Я тут живу рік»: Зеленський показав помешкання на Банковій. ВІДЕО
Сьогодні, 13:25
В Україні для водіїв можуть запровадити нові штрафи: що відомо
Сьогодні, 11:55
Під Луцьком сталася аварія: у автомобілі затиснуло людину
Сьогодні, 10:45
Схожі новини
На війні загинув 23-річний Олександр Зелінко з Волині На війні загинув 23-річний Олександр Зелінко з Волині
03 лютий, 21:20
Війна забрала життя двох воїнів з Нововолинської громади Війна забрала життя двох воїнів з Нововолинської громади
21 січень, 12:24
На війні загинув житель Каменя-Каширського Олександр Карпік На війні загинув житель Каменя-Каширського Олександр Карпік
02 січень, 21:32
На війні загинув волинянин Віктор Котикович На війні загинув волинянин Віктор Котикович
01 січень, 18:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині загинув волинянин Тарас Семенюк
Сьогодні, 14:30
 0
Яка ситуація з електроенергією в Україні
Сьогодні, 14:00
 0
«Це мій дім. Я тут живу рік»: Зеленський показав помешкання на Банковій. ВІДЕО
Сьогодні, 13:25
 0
В Україні для водіїв можуть запровадити нові штрафи: що відомо
Сьогодні, 11:55
 0
Під Луцьком сталася аварія: у автомобілі затиснуло людину
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8