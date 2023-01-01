На Харківщині загинув волинянин Тарас Семенюк
Сьогодні, 14:30
Сьогодні, 25 лютого, у Рудці-Козинській, що на Волині, зустрічатимуть загиблого Тараса Семенюка 2000 року народження.
Загинув Герой у результаті ворожого обстрілу у Харківській області, повідомляє Рожищенська міська рада.
Траурний кортеж прибуде до оселі батька загиблого Архипчука Володимира Васильовича близько 15 години.
Чин відспівування захисника України Тараса Семенюка відбудеться завтра, 26 лютого, у місцевому храмі Святого Духа о 13.00 годині.
Жителів громади просять гідно зустріти полеглого захисника України, віддати останню шану Героєві, який загинув за кожного з нас.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним воїна! Вічна слава і пам’ять Героєві!
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Загинув Герой у результаті ворожого обстрілу у Харківській області, повідомляє Рожищенська міська рада.
Траурний кортеж прибуде до оселі батька загиблого Архипчука Володимира Васильовича близько 15 години.
Чин відспівування захисника України Тараса Семенюка відбудеться завтра, 26 лютого, у місцевому храмі Святого Духа о 13.00 годині.
Жителів громади просять гідно зустріти полеглого захисника України, віддати останню шану Героєві, який загинув за кожного з нас.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним воїна! Вічна слава і пам’ять Героєві!
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