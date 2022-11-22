Яка ситуація з електроенергією в Україні

Наразі споживання електроенергії дещо знижене у межах характерного для вихідного дня зими. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній 2 тижні поспіль і наразі не прогнозується.Про це повідомили в "Укренерго".Додають також, що в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, що спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових містах Нікополь та Марганець Дніпропетровської області. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.Також, зауважують, можливі відключення через пошкодження мереж у зв'язку з погіршенням погодних умов.Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.Окрім того, повідомляють, що в Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.На Одещині ремонтні бригади «Укренерго» посилено працюють над усуненням мережевих обмежень, викликаних значними пошкодженнями основного обладнання підстанцій, які неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян.