В Україні для водіїв можуть запровадити нові штрафи: що відомо





Про це повідомляє



Які пропозиції від Верховної Ради



Відомо, що ініціаторами запровадження нових штрафів стали народні депутати Олександр Юрченко та Антоніна Славицька.



Парламентарії звертають увагу на те, що "в Україні спостерігається практика, особливо серед жінок, що під час керування транспортним засобом вони тримають на колінах або руках собак невеликих порід".



Тварина може відвертати увагу водія або заважати керуванню транспортним засобом, стверджують автори законопроєкту.



Разом з тим депутати вважають, що у разі раптової зупинки чи зіткнення відсутність спеціальних засобів для перевезення чи надійних кріплень перетворює тварину на "снаряд", який може травмувати пасажирів, або призвести до травмування чи загибелі самої тварини.



"Приміром, у типовій дорожньо-транспортній пригоді при швидкості 50 км/год собака вагою 20-25 кг летітиме вперед із силою удару близько 700 кг", – наводять приклад в документі.



Тож в законопроекті пропонують зобов'язати водіїв перевозити своїх улюбленців у такий спосіб, який не завадить керуванню транспортним засобом та дотриманню правил дорожнього руху.



Утім, яким саме чином це має відбуватися, у документі не уточнюють.



Розмір штрафів



Як пропонують народні депутати, за порушення правил перевезення тварин треба ввести адміністративну відповідальність.



Зокрема, мова йде про штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 гривень.



Але при повторному порушенні протягом року пропонується штрафувати на суму в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні можуть запровадити нові штрафи для водіїв, серед яких можуть ввести покарання за небезпечне перевезення тварин.Про це повідомляє Рубрика , посилаючись на законопроєкт, зареєстрований у Верховній раді.Відомо, що ініціаторами запровадження нових штрафів стали народні депутатитаПарламентарії звертають увагу на те, що "в Україні спостерігається практика, особливо серед жінок, що під час керування транспортним засобом вони тримають на колінах або руках собак невеликих порід".Тварина може відвертати увагу водія або заважати керуванню транспортним засобом, стверджують автори законопроєкту.Разом з тим депутати вважають, що у разі раптової зупинки чи зіткнення відсутність спеціальних засобів для перевезення чи надійних кріплень перетворює тварину на "снаряд", який може травмувати пасажирів, або призвести до травмування чи загибелі самої тварини."Приміром, у типовій дорожньо-транспортній пригоді при швидкості 50 км/год собака вагою 20-25 кг летітиме вперед із силою удару близько 700 кг", – наводять приклад в документі.Тож в законопроекті пропонують зобов'язати водіїв перевозити своїх улюбленців у такий спосіб, який не завадить керуванню транспортним засобом та дотриманню правил дорожнього руху.Утім, яким саме чином це має відбуватися, у документі не уточнюють.Як пропонують народні депутати, за порушення правил перевезення тварин треба ввести адміністративну відповідальність.Зокрема, мова йде про штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 гривень.Але при повторному порушенні протягом року пропонується штрафувати на суму в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто 850 гривень.

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