«Це мій дім. Я тут живу рік»: Зеленський показав помешкання на Банковій. ВІДЕО
Сьогодні, 13:25
Президент Володимир Зеленський уперше показав, де саме живе з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.
Для фільму журналіста Дмитра Комарова гарант провів екскурсію своїм помешканням на Банковій, продемонстрував мілітарі-гардероб та фото, яке стоїть у нього на робочому столі.
Як відомо, 24-го лютого зранку президент одразу ж поїхав на Банкову. Пізніше до нього приїхала дружина та діти, яким було небезпечно залишатися вдома.
Відтоді Зеленський живе в одній із кімнат АП.
"Це мій дім. Я тут живу рік", - сказав Зеленський Комарову, показуючи свою кімнату.
Для фільму журналіста Дмитра Комарова гарант провів екскурсію своїм помешканням на Банковій, продемонстрував мілітарі-гардероб та фото, яке стоїть у нього на робочому столі.
Як відомо, 24-го лютого зранку президент одразу ж поїхав на Банкову. Пізніше до нього приїхала дружина та діти, яким було небезпечно залишатися вдома.
Відтоді Зеленський живе в одній із кімнат АП.
"Це мій дім. Я тут живу рік", - сказав Зеленський Комарову, показуючи свою кімнату.