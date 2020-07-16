Під Луцьком сталася аварія: у автомобілі затиснуло людину

Під Луцьком сталася аварія: у автомобілі затиснуло людину
Учора, 24 лютого, ввечері в селі Озерце Луцького району трапилася дорожньо-транспортна пригода, де в деформованому автомобілі затиснуло людину.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Інформують, що повідомлення до служби 101 надійшло о 18:35.

На місце пригоди виїжджало відділення групи рятувальних робіт міста Луцька.

За допомогою спецобладнання деблокували потерпілу, запобігли пожежі на місці ДТП.

Під Луцьком сталася аварія: у автомобілі затиснуло людину
Під Луцьком сталася аварія: у автомобілі затиснуло людину

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Теги: аварія, Озерце
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