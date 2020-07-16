Під Луцьком сталася аварія: у автомобілі затиснуло людину





Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.



Інформують, що повідомлення до служби 101 надійшло о 18:35.



На місце пригоди виїжджало відділення групи рятувальних робіт міста Луцька.



За допомогою спецобладнання деблокували потерпілу, запобігли пожежі на місці ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 24 лютого, ввечері в селі Озерце Луцького району трапилася дорожньо-транспортна пригода, де в деформованому автомобілі затиснуло людину.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.Інформують, що повідомлення до служби 101 надійшло о 18:35.На місце пригоди виїжджало відділення групи рятувальних робіт міста Луцька.За допомогою спецобладнання деблокували потерпілу, запобігли пожежі на місці ДТП.

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