Додому на Волинь сьогодні повернуться полеглі Герої





Про це Еля Коротинська.



Орієнтовний час прибуття - 12:00



Екіпаж зустрічатимуть у селі Піддубці на АЗС «King Oil».



Супроводжуватимуть екіпаж через все місто за маршрутом: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника.



Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять у їхніх громадах.



Водіїв просять пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, щоб пропустити жалобний кортеж. Пішоходам також варто гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 лютого Волинь зустрічає Гуманітарну місію «На щиті», яка доставляє тіла Героїв, полеглих на війні.Про це повідомила волонтеркаОрієнтовний час прибуття - 12:00Екіпаж зустрічатимуть у селі Піддубці на АЗС «King Oil».Супроводжуватимуть екіпаж через все місто за маршрутом: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника.Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять у їхніх громадах.Водіїв просять пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, щоб пропустити жалобний кортеж. Пішоходам також варто гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим.

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