Додому на Волинь сьогодні повернуться полеглі Герої

Додому на Волинь сьогодні повернуться полеглі Герої
25 лютого Волинь зустрічає Гуманітарну місію «На щиті», яка доставляє тіла Героїв, полеглих на війні.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

Орієнтовний час прибуття - 12:00

Екіпаж зустрічатимуть у селі Піддубці на АЗС «King Oil».

Супроводжуватимуть екіпаж через все місто за маршрутом: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника.

Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять у їхніх громадах.

Водіїв просять пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, щоб пропустити жалобний кортеж. Пішоходам також варто гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим.

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Теги: «На щиті», Герої
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