Додому на Волинь сьогодні повернуться полеглі Герої
Сьогодні, 10:05
25 лютого Волинь зустрічає Гуманітарну місію «На щиті», яка доставляє тіла Героїв, полеглих на війні.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
Орієнтовний час прибуття - 12:00
Екіпаж зустрічатимуть у селі Піддубці на АЗС «King Oil».
Супроводжуватимуть екіпаж через все місто за маршрутом: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять у їхніх громадах.
Водіїв просять пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, щоб пропустити жалобний кортеж. Пішоходам також варто гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим.
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Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
Орієнтовний час прибуття - 12:00
Екіпаж зустрічатимуть у селі Піддубці на АЗС «King Oil».
Супроводжуватимуть екіпаж через все місто за маршрутом: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять у їхніх громадах.
Водіїв просять пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, щоб пропустити жалобний кортеж. Пішоходам також варто гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим.
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Додому на Волинь сьогодні повернуться полеглі Герої
Сьогодні, 10:05
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