Для туристів відкриють нові підземелля башти князів Чарторийських у Луцьку





Про це розповіла керівниця управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності міськради Анна Вінцюк, - пише



Як вона повідомляє, відкриття підземелля планується навесні, у травні. Зараз там тривають останні приготування. Зокрема, облаштовуються приміщення меблями і текстовим наповненням.



Зазначають, що у підземеллі буде цілий комплекс: цікаві інтерактивні речі, наприклад, стенди з інформаційним наповненням історичними фактами.



Поки що всіх секретів, як каже Анна, розкривати не хочуть, а особливості найбільшого археологічного відкриття на Волині з часів незалежної України туристи зможуть самостійно дізнатися незабаром на екскурсіях.



Нагадуємо, під час реконструкції вежі Чарторийських у рамках польсько-українського проєкту, у травні 2020 року виявили невідомі кімнати, інформація про які в літературі були відсутні. Кімнати розчистили та об'єнали з підземеллям колегіуму єзуїтів, які саме реконструювали. Комплекс мали відкрити у травні 2022 року, проте через повномасштабну війну це відтермінувалося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підземелля башти князів Чарторийських у Луцьку, яке стало історичним відкриттям і презентація якого мала відбутися навесні 2022 року, туристи зможуть на власні очі побачити цьогоріч у травні.Про це розповіла керівниця управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності міськради, - пише ВСН Як вона повідомляє, відкриття підземелля планується навесні, у травні. Зараз там тривають останні приготування. Зокрема, облаштовуються приміщення меблями і текстовим наповненням.Зазначають, що у підземеллі буде цілий комплекс: цікаві інтерактивні речі, наприклад, стенди з інформаційним наповненням історичними фактами.Поки що всіх секретів, як каже Анна, розкривати не хочуть, а особливості найбільшого археологічного відкриття на Волині з часів незалежної України туристи зможуть самостійно дізнатися незабаром на екскурсіях.Нагадуємо, під час реконструкції вежі Чарторийських у рамках польсько-українського проєкту, у травні 2020 року виявили невідомі кімнати, інформація про які в літературі були відсутні. Кімнати розчистили та об'єнали з підземеллям колегіуму єзуїтів, які саме реконструювали. Комплекс мали відкрити у травні 2022 року, проте через повномасштабну війну це відтермінувалося.

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