G7 вживатиме заходів стосовно країн, які підтримують війну Росії в Україні





Про це, як пише



"Ми закликаємо треті країни або інших міжнародних гравців, які намагаються ухилитися від наших заходів або підірвати їх, припинити надавати матеріальну підтримку російській війні, або їм доведеться понести серйозні витрати", - йдеться в заяві G7.



"Щоб стримати цю діяльність у всьому світі, ми вживаємо заходів проти суб'єктів з третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії в Україні", - йдеться у заяві.



Раніше в п'ятницю Сполучені Штати і Британія, які входять до складу G7, запровадили додаткові санкції проти Москви, щоб відзначити першу річницю вторгнення в Україну.



G7 також заявила, що розширить економічні заходи, які вже були введені, і зобов'язалася не допустити, щоб Росія знайшла нові шляхи для придбання передових матеріалів, технологій і військово-промислового обладнання.



Група семи заявила, що продовжить свої зусилля, щоб "Росія заплатила за довгострокову реконструкцію України".



G7 заявила, що вживає додаткових заходів щодо російського фінансового сектору з метою "подальшого підриву здатності Росії вести свою незаконну агресію", додавши, що ці заходи будуть спрямовані на інші російські фінансові установи.



Нагадаємо, Європейський Союз у четвер не зміг підписати довгоочікуваний десятий пакет санкцій проти Росії через заперечення Польщі проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.



Переговори щодо десятого пакета санкцій продовжаться у п'ятницю вранці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Група семи заявила, що вживає заходів проти третіх країн, які "матеріально підтримують війну Росії в Україні", підтвердивши "свою непохитну підтримку України так довго, як це буде потрібно".Про це, як пише "Європейська правда" , повідомляє Reuters."Ми закликаємо треті країни або інших міжнародних гравців, які намагаються ухилитися від наших заходів або підірвати їх, припинити надавати матеріальну підтримку російській війні, або їм доведеться понести серйозні витрати", - йдеться в заяві G7."Щоб стримати цю діяльність у всьому світі, ми вживаємо заходів проти суб'єктів з третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії в Україні", - йдеться у заяві.Раніше в п'ятницю Сполучені Штати і Британія, які входять до складу G7, запровадили додаткові санкції проти Москви, щоб відзначити першу річницю вторгнення в Україну.G7 також заявила, що розширить економічні заходи, які вже були введені, і зобов'язалася не допустити, щоб Росія знайшла нові шляхи для придбання передових матеріалів, технологій і військово-промислового обладнання.Група семи заявила, що продовжить свої зусилля, щоб "Росія заплатила за довгострокову реконструкцію України".G7 заявила, що вживає додаткових заходів щодо російського фінансового сектору з метою "подальшого підриву здатності Росії вести свою незаконну агресію", додавши, що ці заходи будуть спрямовані на інші російські фінансові установи.Нагадаємо, Європейський Союз у четвер не зміг підписати довгоочікуваний десятий пакет санкцій проти Росії через заперечення Польщі проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.Переговори щодо десятого пакета санкцій продовжаться у п'ятницю вранці.

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